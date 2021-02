Irán.- Miles de iraníes salen a las calles en moto y coche por el aniversario de la Revolución Islámica

Los actos multitudinarios han sido anulados a causa del restricciones por la pandemia

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Miles de iraníes han participado este miércoles en los actos en conmemoración del 42º aniversario de la Revolución Islámica, que este año han estado protagonizados por manifestantes en motocicletas y coches debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

La capital, Teherán, ha sido escenario de los principales actos y los conductores han seguido distintas rutas para llegar hasta la plaza Azadi (Libertad), desde donde el presidente, Hasán Rohani, ha dado un discurso por videoconferencia.

El mandatario iraní ha defendido durante el mismo que "toda la población del mundo tiene una gran deuda con la nación iraní" debido a la derrota del expresidente estadounidense Donald Trump en las elecciones celebradas en noviembre de 2020, en las que se impuso el candidato demócrata, Joe Biden.

"Hubiera sido una victoria fácil para Trump si la nación iraní no se hubiera alzado frente a este tirano y no le hubiera derrotado a través de la resistencia y si el Gobierno (iraní) no hubiera ejercido la prudencia y hubiera abandonado el acuerdo nuclear inmediatamente después de que lo hiciera Trump", ha sostenido.

Así, ha reiterado que Irán se hizo con "una gran victoria" en "una guerra impuesta" y ha adelantado que el país "saldrá igualmente victorioso de la guerra económica, con ayuda de Dios", en referencia a la batería de sanciones anunciadas por Washington contra Teherán desde su salida del acuerdo nuclear en 2018.

Rohani ha defendido la decisión de su Gobierno de no abandonar el acuerdo nuclear y ha dicho que, de haberlo hecho, se habría reactivado la totalidad de las sanciones internacionales, según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.

"La resistencia del pueblo y la prudencia del Gobierno llevaron a la humillación de Trump durante los últimos tres años", ha destacado, si bien ha hecho hincapié en que "fue Dios el que derrocó a Trump y el que provocó su salida (del poder) en Estados Unidos fue la vigilante nación de ese país".

"El papel de la nación iraní ha sido muy efectivo a la hora de derrocar a este tirano. Con la salida de Trump, el mundo está en deuda con Irán por el retorno de la sensación de seguridad, estabilidad y mandato de la ley", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, ha destacado durante la jornada a través de su cuenta en la red social Twitter que la Revolución Islámica "fue el fruto de un deseo nacional incansable por la independencia y la dignidad".

"Hemos atravesado un largo camino desde entonces, con grandes éxitos a nivel nacional e internacional. No pararemos hasta cumplir nuestros ideales. Rindo tributo a los que lo sacrificaron todo para lograrlo", ha manifestado.

Irán conmemora el 11 de febrero el éxito de la Revolución Islámica, que puso fin al régimen del sah Mohamad Reza Pahlevi y llevó al poder al gran ayaolá Ruholá Jomeini, un hecho que reconfiguró la situación geopolítica en la región. Este año los actos se han adelantado un día por ser un año bisiesto en el calendario persa.