Mujeres de la CDMX manifiestan su molestia por desaparición de tampones

La entrada en vigor de la segunda etapa de la prohibición de plásticos en la Ciudad de México causó molestia entre las capitalinas, ya que entre los productos que no pueden conseguirse en farmacias, tiendas de abarrotes o supermercados son los tampones, sin que haya alternativas para adquirían productos similares.

El pasado 1 de enero la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que desde el primer día del año se prohibió la comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes, bastoncillos para hisopos de algodón, globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores de tampones, fabricados total o parcialmente de plásticos, diseñados para su desecho después de un solo uso, excepto los que sean compostables.

Las molestias se hicieron presentes en redes sociales, ya que no todas las mujeres pueden tener acceso a tampones compostables o adquirir una copa menstrual, también manifestaron que sólo pueden comprar toallas sanitarias, protectores, ropa interior reusable, entre otros productos femeninos.

Yo también me vengo enterando que no consigues ni uno en CDMX… Las legisladoras dicen que busquen otras opciones ecológicas… Ahora habrá mercado negro de tampones 😐

Acabo de enterarme que ya no venden tampones en CDMX y se me hace una completa pendejada. No sé qué chingados voy a hacer cuando me baje 🙃

— daemon K 💀 (@Wonkell) February 9, 2021