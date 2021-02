Colombia.- El ELN sospecha que el supuesto atentado de Bogotá no es más que "un falso positivo montado" por Colombia

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha comunicado este jueves que "no forma parte de sus planes" llevar a cabo ningún atentado sobre la ciudad de Bogotá, tal y como alertó la Embajada cubana esta semana, por lo que no descarta que se trate de "un falso positivo montado por el Estado colombiano".

"Después de verificar con todas las estructuras guerrilleras del ELN, clarificamos que la información que recibió la Embajada de Cuba en Bogotá no hace parte de los planes militares, y es posible que se trate de un falso positivo montado por la Inteligencia militar del Estado colombiano", señala el comunicado.

A principios de semana, el embajador cubano en Colombia, José Luis Ponce, trasladó a Casa Nariño que había recibido informaciones que alertaban de un posible atentando en Bogotá, aunque matizaba que los datos no habían podido ser evaluados.

La delegación de paz del ELN que se encuentra en La Habana aclaró que desconocía estos hechos e insistió en desligarse de acciones de este tipo. Sin embargo, Colombia deslizó que o bien Cuba o la guerrilla "no estaban diciendo la verdad", puesto que no "profundizaban" y no ofrecían más información al respecto.

En este último comunicado, la guerrilla ha alertado de que esta supuesto montaje del Estado colombiano podría traer consigo nuevas "aciones terroristas" de las Fuerzas Armadas contra la población "con el propósito de responsabilizar al ELN" y así "intensificar las presiones internacionales" contra el grupo de diálogo que se encuentra en Cuba.

No obstante, la guerrilla también ha matizado que ya que el Gobierno del presidente, Iván Duque, ha anunciado que "desarrolla permanentes operaciones militares contra el ELN", ellos cuentan con "igual derecho de actuar en el mismo sentido", ya que son "dos partes en este conflicto".

"Sugerir que el ELN 'renuncie al accionar militar' es una ingenuidad que no podrán conseguir con manejos mediáticos, porque esto debe concertarse en una mesa de negociaciones con un comportamiento equivalente por parte del Estado", reza el texto.

"Nuestra delegación de diálogos que se encuentra en La Habana tiene la orientación exclusiva de realizar un trabajo en la búsqueda de la paz, y no participa en la elaboración, ni en la ejecución de planes militares", cierra el comunicado.