Economista de Harvard asegura que es preocupante exceso de mortalidad en México

Para Ricardo Hausmann, profesor de Economía del desarrollo en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, la mortalidad en México por Covid-19 es preocupante por ser una de las más altas en el mundo, con más de mil decesos en los últimos días.

Esta apreciación la realizó durante el foro "Lecciones de la respuesta de México al COVID-19", organizado por la Universidad de Harvard, dio a conocer Milenio.

“Vemos desde aquí a México con mucha preocupación, las cifras oficiales hablan de 170 mil muertos y si miramos las cifras de muertes excesivas, en diciembre ya estaban en 250 mil, en estos momentos debe rondar en 300 mil.

“Las cifras oficiales son mil 370 muertos por millón, que está mejor que Bélgica, Perú, España, pero considerando la muerte excesiva, se nota una situación muy grave. En este momento hay más de mil 200 muertos diarios, esto es más 10 muertos por millón de habitantes por día, muy alto, en Estados Unidos esta en 8.7”, dijo.

Ante este panorama, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo aseguró que ha habido muchos contagios, pero es falso que tengamos la tasa más alta de letalidad en el mundo.

“Las tasas de contagio de una persona que está en una unidad de cuidados intensivos es aproximadamente 11.5 por ciento, pero dentro de las personas que lamentablemente fallecieron también se encuentra personal que estaba en resguardo domiciliario, en trabajo en casa, cuya tasa de contagio es de nueve por ciento”, declaró.

En cuanto a la vacunación, Ricardo Hausmann dijo que en México se encuentra en 0.56 por ciento, con crecimientos diarios de 0.02 por ciento, lo cual es uno de los incrementos más lentos en el mundo, a esta situación se suma que del Producto Interno Bruto (PIB) lo destinado al sector salud fue 10 por ciento menos a los esperado.

“México vive un drama de salud y económico en el sentido de no había visto en mucho tiempo un gobierno criticado por el Fondo Monetario por no gastar lo suficiente en salud. México tuvo dificultades en el manejo epidemiológico de la pandemia y ha pagado un costo económico importante. No estamos al final de la pandemia. Estamos a la mitad de la pandemia y queda mucho por delante para elevar su desempeño”, concluyó Hausmann.

