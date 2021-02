Fútbol.- Víctor Font: "Otros no tienen proyecto, o es Barça o es lona"

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha vuelto a interpelar a uno de sus rivales, como es el expresidente Joan Laporta, y ha asegurado que mientras 'Sí al Futur' defiende un modelo y un proyecto, Laporta no da nombres ni debate y se remite a acciones como la lona del Bernabéu.

"Ante un expresidente que no tiene proyecto y no quiere hacer debates, nosotros apostamos por un modelo. Es Barça o lona. Nosotros no queremos monopolizar ni a Xavi ni a Jordi Cruyff. Esto no es un conmigo o contra mí", manifestó en rueda de prensa.

Font replicó que si dan nombres y apellidos que son "activos del barcelonismo" es porque lleva años trabajando. "Estaría bien que tratásemos a los socios y socias como gente madura. Me parece una irresponsabilidad no explicar proyectos más allá de que cuando entre me pondré a trabajar sin decir quien está en el proyecto", criticó a Laporta.

Además, explicó que las palabras de Jordi Cruyff sobre que su padre votaría a Joan Laporta, no conllevan que el hijo del extécnico blaugrana se desmarque de la propuesta de Font y de 'Sí al Futur', donde sería director deportivo del club.

"No entiendo que se desmarque del proyecto, si me lo llegan a preguntar a mí, hubiera dado la misma respuesta. Las palabras de Jordi no suponen una sorpresa. He hablado con él y no hay problema. Lo que pasa es que el 90% de la gente que comenta estas palabras no las han escuchado", lamentó.

Siguiendo con esos activos, volvió a dirigirse a Laporta. "¿Os podéis imaginar que si gana Laporta, que no pasará porque lo haremos nosotros, decide no contar con Xavi? ¿Eso es querer al Barça? Eso es quererse a sí mismo", argumentó Font.

Por otro lado, el candidato explicó sus planes para volver a llenar el Camp Nou, el Palau Blaugrana y el Estadi Johan Cruyff de socios y socias del club. "Lo hemos trabajado y tenemos una propuesta que permita recuperar el ambiente que teníamos en el estadio", aseguró.

Font quiere tener socios atraídos por ir a los partidos, como sucede en el Palau Blaugrana, también en el Camp Nou, y recuperar el ser un club familiar que "se transmite de abuelos a padres y a hijos".

De ahí que anunciara que los 2.000 primeros socios y socias de la lista de espera para tener abono en el Camp Nou, lo tendrán esta siguiente temporada.

"Y vamos más allá, porque en los próximos años nos comprometemos a que, como mínimo, más de la mitad de socios, unos 5.000 en esa lista de espera, tengan un asiento. Y pese a la situación económica del club, por cada partido ofreceremos 5.000 entradas a precio de abono, entre 15 y 50 euros, precios muy populares", anunció.