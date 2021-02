Genaro García Luna acumula casi un millón de páginas de evidencia en su contra

Este jueves se dieron a conocer avances sobre el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, un dato que resalta es que los fiscales de ese país han entregado cientos de miles de páginas de evidencia en su contra.

Varios periodistas que siguen el caso también informaron que su próxima audiencia, programada para el próximo 17 de febrero fue aplazada por 60 días, es decir, se realizará hasta abril debido a la pandemia.

El reportero de Vice News, Keegan Hamilton, difundió en su cuenta de Twitter que los fiscales entregaron más de 974 mil páginas de pruebas y comunicaciones interceptadas. Además, citarán a declarara a las empresas de García Luna en ese país.

Genaro Garcia Luna case update:

-Prosecutors have handed over 974,000 pages of evidence, plus "voluminous intercepted communications"

-Prosecutors awaiting subpoenas from GGL's companies

-Hearing set for Feb. 17 to be delayed 60 days b/c of Covid pic.twitter.com/5V1d8iOzOU

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) February 11, 2021