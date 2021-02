Cultura.- Bruce Springsteen, arrestado por conducir ebrio tras tomar un chupito de tequila con un fan

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El pasado mes de noviembre, Bruce Springsteen fue arrestado en Nueva Jersey por conducir bajo los efectos del alcohol. Algo que ha sorprendido mucho a sus fans, ya que, aunque el cantante no es abstemio, tampoco ha dado en ningún momento indicios de tener problemas con la bebida. Ahora, han salido a la luz los detalles de su detención, y toda la culpa la tuvo un chupito de tequila.

El arresto de Springsteen salió a la luz a raíz de que Jeep eliminase su anuncio para la Super Bowl de sus cuentas oficiales, cuyo eslogan era "beber y conducir no debe ser tolerado". Sin embargo, The Asbury Park Press, una publicación cercana a la residencia del cantante y que es mencionada en varias de sus canciones, ha esclarecido el asunto.

Según el informe policial del día del arresto, la tasa de alcohol en sangre de Springsteen era de 0,2, muy por debajo del 0,8 permitido por la ley. El New York Post, por su parte, cita a "una fuente cercana al cantante" que asegura que todo se debe a que Bruce aceptó un chupito de tequila que le ofreció un fan.

Al parecer, The Boss estuvo montando en moto por el Área Recreativa Nacional Gateway en Nueva Jersey, se paró para hacerse unas fotos con los fans. Uno de ellos, entusiasmado de conocer a su ídolo, le ofreció un trago de tequila, que el cantante aceptó, bajo la mirada de unos agentes de policía.

"Bruce se detuvo, se hizo unas fotos, luego un fan le ofreció un trago de tequila. Se lo tomó mientras estaba sentado en su moto, que estaba parada", relata la fuente sin identificar a Variety. "La policía del parque vio lo que sucedió e inmediatamente detuvieron a Springsteen mientras se alejaba".

La fecha en la que ocurrieron los hechos se corresponden con el lanzamiento de su último álbum, Letter To You, junto a su grupo de toda la vida E Street Band, que ha resultado un éxito rotundo. Ahora, Springsteen se enfrenta a tres denuncias: consumo de alcohol en un área no permitida, conducir bajo los efectos del alcohol y conducción temeraria. Por el momento se desconoce cuándo The Boss compadecerá ante la audiencia.