Cultura.- House of the Dragon, la precuela de Juego de tronos, ya tiene fecha de inicio de rodaje

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Cada vez queda menos para que dragones vuelvan a surcar los cielos de Poniente. Porque House of the Dragon, la esperada precuela de Juego de tronos centrada en la historia de la familia Targaryen, ha anunciado su fecha de inicio de rodaje, y la producción comenzará antes de lo esperado. Concretamente en primavera.

El director de contenidos de HBO y HBO Max, Casey Bloys, reveló en una entrevista a TV Line cuándo dará comienzo la filmación de House of the Dragon, que volverá a sumergir a los fans en los Siete Reinos creados por George R. R. Martin, en una era donde la casa Targaryen dominaba la tierra y los cielos a lomos de sus temibles dragones.

"Se están preparando", dijo Bloys en la entrevista. "Empiezan a filmar en abril", agregó antes de explicar que los creadores de la serie, Miguel Sapochnik y Ryan J. Condal "llevan escribiendo mucho tiempo" y tienen borradores de los 10 episodios de la temporada 1 "en varias etapas" de creación.

Eso quiere decir que House of the Dragon comenzará su filmación exactamente dos años después del final de Juego de tronos, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. "Estamos avanzando con eso y estamos entusiasmados", agregó Bloys en una sesión de preguntas y respuestas, en referencia a las medidas que se tomarán en el set, que incluirán la vacunación contra el COVID si es posible.

VARIOS SPIN-OFFS SIMULTÁNEOS

Por otro lado, Bloys también dio pistas sobre el resto de series derivadas de Juego de tronos que se están desarrollando, incluyendo Dunk & Egg, basada en una trilogía de historias cortas de Martin. La intención de los creadores es explorar los Siete Reinos desde distintas perspectivas, y de manera paralela para que los fans puedan disfrutarlas simultáneamente.

"Hemos estado hablando de distintas áreas que desarrollar, que es de donde salió esta precuela", explicó Bloys en la sesión de preguntas y respuestas. "El mundo de George R.R. Martin es enorme, y lo interesante es que tiene muchos mapas de ruta que seguir, en términos de historias".

"Una de las mejores cosas de House of the Dragon es que es una trama ya fijada que enlaza directamente con Juego de tronos, pero hay muchas ramificaciones pequeñas. Hay muchas oportunidades e historias que contar", agregó refiriéndose a como los spin-offs de la serie principal explorarán todo Poniente.

En cuanto a la anunciada serie de animación de Juego de tronos, Bloyd no descarta la posibilidad, aunque por el momento la idea se encuentra "en una primera etapa embrionaria", ya que en este momento las posibilidades son infinitas. "Nunca quise hacer esto bajo el mandato de tener tres series a la vez o explorar la animación para adultos o cualquier otra cosa", sentenció el director de contenidos, dejando la puerta abierta a cualquier proyecto futuro.

El reparto de House of the Dragon incluye a Matt Smith (Doctor Who) como el Príncipe Daemon Targaryen, Paddy Considine (The Outsider) como el Rey Viserys, Olivia Cooke (Bates Motel) como Alicent Hightower y Emma D'Arcy (Truth Seekers) como la Princesa Rhaenyra Targaryen. La serie llegará a HBO en algún momento de 2022.