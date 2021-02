Fútbol.- Javier Moncayo: "El Barça te obliga a muchas cosas, pero tenemos mentalidad ganadora"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El entrenador del EDF Logroño, José Javier Moncayo, se centró en las virtudes de sus jugadoras antes de medirse al FC Barcelona este sábado (17.30 horas/Teledeporte) en la final de la Copa de la Reina de la temporada 2019-2020 y aseguró que pese a las obligaciones generadas por las culés, ellas acuden a la cita con "mentalidad ganadora".

"Nos centramos solo en preparar el partido, las celebraciones vendrían después", comenzó tajante el técnico del Logroño. "El Barça se encontrará un Logroño que será muy competitivo, muy trabajado y que va a intentar conseguir el título para la ciudad de Logroño y La Rioja", añadió Moncayo en la rueda de prensa previa a la final.

Preguntado por si La Rosaleda les perjudica, el técnico dijo que piensa "lo contrario". "Tenemos jugadoras de mucha calidad, nos viene bien este campo para buscar nuestras armas ofensivas. Tenemos una mentalidad ganadora, lo que venga mañana que venga. Están muy mentalizadas, sabemos de la dificultad, no hay un partido fácil y queremos que empiece ya a rodar la pelota y que lo que hemos trabajado salga en el campo", afirmó.

"Bajo mi punto de vista puede estar en el punto táctico más que en el físico", añadió al ser cuestionado sobre la clave del encuentro. "Creo que pueden sufrir si les quitamos el balón. En el (aspecto) técnico puede ser que sean un pelín superiores pero en el táctico no, eso es lo que hemos trabajado", comentó.

"Estamos creciendo, nosotras nos centramos en nosotras, tenemos un buen equipo, hemos mejorado con los fichajes pero a día de hoy no conozco ni rival fácil ni partido fácil. Veo bien a mis jugadoras, las veo felices y aunque el otro día nos robaron un punto y la gente pueda pensar que nos hicieron daño, esto es otra competición y ahí tenemos la cabeza puesta", comentó.

"Tenemos mentalidad ganadora, soy un ganador y si me ganan doy la mano y al día siguiente sale el sol", insisitó Moncayo. "El Barça te obliga a muchas cosas, intentaremos quitarles el balón y que corran hacia atrás. Que haya un despiste de una jugadora y otro día de otra es parte del juego. Ellas nos van a obligar con su poder defensivo, a defender bien. Cuantos menos errores, mejor, y procuraremos que sean ellas quienes tengan más errores", sentenció.

PALOMA TAJONAR: "¿MIEDO? NINGUNO"

Por su parte, la jugadora Paloma Tajonar afirmó que están "muy motivadas". "Vamos con mucha ilusión, el entrono es inmejorable solo falta el público, y el partido significa muchísimo para nosotoras. Sabemos que ya es un logro para el club pero tenemos la mentalidad para seguir creciendo", dijo.

"Estamos muy metidas y con muchas ganas de poder levantar un título. ¿Miedo? Ninguno, hemos preparado muy bien el partido y sabemos qué tenemos que hacer para frenar al Barça. Todo lo que hemos preparado es con mentalidad ganadora y nos sentimos con esa fortaleza", sentenció.

Además, su compañera Lorena Valderas destacó que no tienen presión. "No tenemos presión, es un premio al trabajo que se hizo el año pasado, venimos aquí a disfrutarlo, a plantarle cara y a vaciarnos en el campo. Si se cree podemos ganar al Barça. No tenemos que desistir pese a cómo vaya el partido", aseveró.

"Jamás hubiéramos imaginado llegar a la final de la Copa de la Reina, pero es un premio a este gran proyecto. El club ha apostado por el fútbol femenino, somos un club pequeño y humilde pero siempre nos han puesto todo. Gracias a ese apoyo hoy estamos aquí", finalizó Valderas.