Fútbol.- Simeone: "Es muy difícil que los números de la segunda vuelta sean parecidos a los de la primera"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha avisado de que "es muy difícil que los números de la segunda vuelta sean parecidos a los de la primera", ya que "como siempre ha pasado en la Liga española" durante la segunda mitad del campeonato aumenta el nivel de los rivales debido a la urgencia de los objetivos.

"Los rivales también crecen, son muy buenos, y como siempre ha pasado en la Liga española cuando empieza la segunda vuelta todo empieza a ser diferente respecto a la primera. Es una cuestión de necesidades y obligaciones, de todo lo que significa estar en la pelea por el campeonato, por estar en competiciones europeas, por no descender… Es muy difícil que los números de la segunda vuelta sean parecidos a los de la primera, históricamente. Hay muy pocos escenarios que se hayan repetidos sea en puntos o en goles, siempre hay algo distinto porque la segunda vuelta exige muchísimo", reflexionó Simeone ante la prensa.

Preguntado por el rendimiento de su equipo este curso, el 'Cholo' mostró su prudencia habitual e indicó que "es muy difícil valorar una temporada a mitad de esta temporadas". "Nos guiamos como siempre, lo importante son los objetivos y en el andar normalmente pasan muchas cosas dentro de una liga tan competida como la española", dijo.

Tras encajar dos goles en el último partido ante el Celta, el técnico recordó que "la defensa es lo que es el Atlético en estos años" que él lleva al mando. "A partir de nuestro poderío defensivo aparece todo el talento que siempre hemos tenido en el ataque. Esta parcela es importante porque nos genera estar siempre en el partido", recordó.

Por ello, espera que recuperen su solidez habitual en su visita este sábado al Granada, un rival que "lo hace muy bien en casa, donde ha ganado seis partidos de ocho". "Es un equipo que compite muy bien como también se ha visto en la Copa del Rey y la Liga Europa. Además tiene un entrenador con las ideas clarísimas y pueden jugar con distintos sistemas", analizó.

Por último, Simeone restó importancia al traslado a Bucarest de su partido frente al Chelsea en la Liga de Campeones. "No considero importante opinar porque no va a influir. Es lo que hay. Estamos viviendo un momento complejo en el mundo y ya es difícil poder competir, así que a prepararnos y disfrutar lo que tenemos. A jugar donde sea, en el sitio que quieran y la hora que nos digan. No hay problema", subrayó.