Gaby Jiménez: ¡chintolola de corazón!

La palabra chintololo es motivo de orgullo para toda la gente de Azcapotzalco, “no solo habla del arraigo y del cariño por nuestra comunidad, ser chintolola te da identidad y hace que muestres el amor que sientes por nuestra alcaldía”, comenta Gaby Jiménez, una joven madre de familia y defensora acérrima de los derechos de las niñas, niños y las mujeres.

“Mi padre es originario de la colonia Pro Hogar, de él aprendí el cariño a Azcapotzalco, pero también me enseñó a ser una trabajadora imparable, me motivó a ayudar a las personas, a mejorar nuestra comunidad y por eso desde pequeña fui una activista social”.

Gabriela Jiménez Godoy ha desempeñado cargos honorarios en defensa de los derechos humanos, pero también de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; ha sido fundadora de asociaciones civiles sin fines de lucro que buscan ayudar a las personas y los grupos más vulnerables en temas de salud, cultura, asistencia social y medio ambiente, no solo de su comunidad, sino de todo el país.

Actualmente, Gabriela forma parte del Colectivo Nacional “50 + 1”, integrado por: académicas, políticas, activistas, empresarias y especialistas en diferentes rubros, quienes buscan conjuntar su experiencia y conocimiento con la finalidad de generar e impulsar mecanismos de empoderamiento para todas las mujeres; es decir, proporcionar herramientas para incrementar su participación en los espacios de decisión y en la defensa de sus derechos, al tiempo que se logre erradicar la violencia y se alcance la igualdad sustantiva, en todos los niveles de la vida pública de México.

“Azcapotzalco significa “lugar de hormigas” y sí, toda su gente somos como ellas: trabajadoras imparables, sabemos del esfuerzo que ello implica y por eso somos solidarias; soy orgullosamente chintolola”, nos comenta Gaby Jiménez, maestra en Administración Pública, y agrega, “creo que es de ahí de donde saco la fuerza y el entusiasmo; soy mujer, profesionista, madre de 7 hijos, esposa, servidora pública, defensora de los derechos de las mujeres, la niñez y de los grupos más vulnerables y me doy tiempo para seguir preparándome”, sonríe mientras toma aire y continúa, “las mujeres hoy tenemos muchos roles que conjugar y si queremos, sí podemos lograr lo que nos propongamos”.

Además de todas estas actividades, Gaby Jiménez realiza una colaboración semanal, que publica en diversos medios de comunicación, y donde habla sobre los derechos de las mujeres y fomenta una vida libre de violencia para ellas y las niñas.

“Cuando ayudas a la gente, la recompensa más grande es la del deber cumplido, no hay cansancio que no lo borre la sonrisa de alguna de esas personas. Me gusta aportar mi experiencia, trabajo y solidaridad a quién más lo necesita, porque sé que así no solamente ayudo a las personas, sino también a mi comunidad y a mi país.

Aspiro a lograr cambios en mi entorno, trabajando con eficacia, honradez y transparencia, porque quiero que mis hijos tengan un lugar mejor donde crecer y se sientan orgullosos de mí, una chintolola de corazón”, finalizó emocionada Gaby Jiménez.