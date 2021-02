Portaltic.-Google Fotos incluye nuevas funciones de edición para los suscriptores de pago de Google One

MADRID, 12 (Portaltic/EP)

Google Fotos ha obtenido algunas funciones de edición que eran exclusivas de sus dispositivos Pixel y desde este jueves están disponibles para los suscriptores de pago de Google One.

Google ha extendido a través de Google One algunas de sus herramientas de edición más recientes, como las funciones mejoradas de 'Desenfoque de retrato' o 'Luz de retrato'.

Ambas se pueden aplicar tanto en fotos recién hechas como fotos realizadas hace tiempo, incluso si la imagen original no se realizó en modo retrato, Según ha anunciado la compañía en una publicación.

Google explica que no eliminará las funciones ya existentes de 'Desenfoque de retrato' o 'Color Pop' a los usuarios gratuitos de Google Fotos. Sin embargo, con la nueva actualización, los miembros de Google One podrán aplicar estos efectos a más fotos, incluidas las que no tienen información de profundidad, como copias de películas antiguas o fotografías profesionales.

Los miembros de Google One también tendrán acceso a "super filtros que aplican ediciones complejas con un sólo toque", según detalla el equipo de Google. La nueva opción 'Dinámica' mejora automáticamente el brillo y contraste de la imagen, y con 'Sugerencias de cielo' se pueden resaltar los colores y contrastes del cielo.

Todas estas funciones de edición estarán disponibles para los miembros de Google One en los próximos días a través de la última aplicación de Google Fotos en los dispositivos Android.

La suscripción a Google One cuesta desde 1,99 euros al mes en España por 100GB de almacenamiento, e incluye beneficios como ayuda premium de expertos de Google y otras ventajas para suspcriptores.

NUEVO EDITOR DE VÍDEO

Además, Google también ha presentado un nuevo editor de vídeo de Google Fotos para Android, con más de 30 controles para los usuarios que quieren modificar sus vídeos una vez grabados.

Con el nuevo editor de vídeo, además de recortar, estabilizar y rotar, los usuarios podrán también recortar, cambiar la perspectiva, agregar filtros, aplicar ediciones granulares (incluyendo brillo, contraste, saturación y calidez), y otras funciones.

Las nuevas funciones de edición de vídeo ya están disponibles en Google Fotos de iOS y se implementarán para la mayoría de los usuarios de Android en las próximas semanas.