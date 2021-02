Remdesivir: el medicamento que usó Trump contra el Covid será probado en CDMX

Un nuevo tratamiento se aplicará a pacientes hospitalizados por Covid-19 en la Ciudad de México, el cual incluye el medicamento antiviral 'Remdesivir' que fue administrado al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando se contagió de coronavirus el año pasado.

El anuncio del uso de este fármaco fue anunciado en la conferencia de este viernes de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en la cual se informó también del regreso a semáforo naranja en la capital del país.

El estudio para la atención médica con medicamentos de vanguardia será aplicado en cuatro hospitales de la Ciudad de México a mil 666 pacientes con enfermedad leve a moderada de menos de 10 días de inicio por SARS-CoV-2.

La prueba se realizará con dos tratamientos: el primero de Remdesivir y Baricitinib; el segundo de Remdesivir y Dexametasona; ambos forman parte de los tratamientos estándar usados en 27 países de a Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, indicó la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, al asegurar que estos ya han mostrado cierta efectividad.

Hospitales participantes

El estudio se aplicará, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en los siguientes hospitales:

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

Unidad Temporal Citibanamex .

Hospital General Ajusco.

Medio Hospital General “Enrique Cabrera”.

De acuerdo con el director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, David Kershenobich, ambos tratamientos deben aplicarse sólo en pacientes hospitalizados y con un perfil específico.

“No es para todos los pacientes que tienen la infección por SARS-CoV-2, sino que está restringido a algunos pacientes con algunos criterios muy específicos. Tiene que ser dado en fase temprana, que los pacientes tengan menos de 10 días de evolución de su sintomatología, que requieran de la aplicación de oxígeno suplementario", indicó.

El objetivo principal, agrego es evitar que los pacientes se agraven y sean intubados.

Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que estos tratamientos deben ser usados sólo bajo la supervisión médica y no son para automedicación:

“Uno de los medicamentos requirió un permiso especial de importación por parte de Cofepris, no es que esté disponible hoy en el mercado. Son para uso hospitalario, para que no se piense que esta es una cuestión de uso generalizado y menos para pacientes que no están hospitalizados".

