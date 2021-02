Explota camión cisterna en frontera Irán-Afganistán

Un camión cisterna que explotó el sábado en el cruce Islam Qala de la provincia de Herat en el oeste de Afganistán, sobre la frontera con Irán, dejó como saldo siete heridos y provocó un enorme incendio que consumió medio millar de camiones que transportaban gas natural y combustibles, informaron las autoridades afganas y la TV estatal iraní.

La causa de la explosión no estaba clara. El gobernador de Herat, Wahid Qatali, dijo que los socorristas afganos no contaban con medios para sofocar las llamas y pidieron aviones bomberos a Irán. “Por el momento ni siquiera podemos hablar de víctimas”, dijo Qatali a The Associated Press.

La intensidad de las llamas impedían que las ambulancias se acercaran a los heridos en el lugar de la explosión, dijo Mohammad Rafiq Shirzy, vocero del hospital regional de Herat. Hasta el momento habían ingresado siete heridos al hospital de Herat, añadió.

El incendio ha obligado a Afganistán a interrumpir su servicio eléctrico proveniente de Irán, lo que ha dejado a Herat sumido en la oscuridad, dijo Wahidullah Tawhidi, vocero del ministerio de energía.

La agencia noticiosa estatal iraní IRNA dijo que ante el pedido del gobernador de Herat, “rescatistas y bomberos iraníes se dirigen a extinguir el fuego dentro de Afganistán”, según Mohsen Nejat, director general del manejo de crisis de la provincia iraní de Jorasán Razavi.

Conductores de camiones dijeron a la agencia semioficial iraní ISNA que más de 500 camiones cargados de gas natural y combustibles quedaron destruidos. Las llamas se extendieron a las instalaciones aduaneras de Dogharoon en Irán.

El cruce fronterizo Islam Qala se encuentra 120 kilómetros al oeste de la ciudad de Herat y es una ruta importante entre Irán y Afganistán. La ruta entre Herat y Islam Qala es un tramo peligroso que los afganos rara vez transitan de noche por miedo a los ataques de pandillas criminales. El Talibán se desplaza libremente por la zona.

