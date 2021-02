Terremoto de magnitud 7.1 sacude la costa noreste de Japón

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió el sábado la costa noreste de Japón cerca de las 11:08 pm (hora local) estremeciendo las ciudades Fukushima, Miyagi y otras áreas, informó la Agencia Meteorológica de Japón. El temblor se sintió en Tokio, al suroeste; tras el sismo no se reportó ninguna alerta de tsunami según informó The Japan Times.

El epicentro del terremoto se situó a unos 90 km de la localidad Naime, Fukushima además varios residentes comenzaron a compartir videos del incidente en redes sociales.

Super strong & loooong #earthquake in Japan right now #Tokyo 😳😳😯 Wonder how much it was on the Richter Scale pic.twitter.com/OrlJRGNAdP

— 🧩 (@writtenbydhika) February 13, 2021