¿Cómo elegir el seguro de auto que necesitas?

Contratar un seguro de automóvil es “calvario” para ocho de cada de cada 10 mexicanos; debido a la falta de información sobre cómo funciona y cuáles son las ventajas de contar con una herramienta financiera de este tipo.

Las cifras publicadas por el Inegi reportan que en México ocurren más de 375 mil accidentes de tránsito cada año; los cuales generan gastos o daños de hasta 120 mil millones de pesos.

Se calcula que si eres responsable de un siniestro, este te puede costar 24 mil pesos en promedio; mientras que el seguro básico de automóvil llega a un importe dos mil pesos; y en coberturas amplias alcanza una media de ocho mil pesos, según el vehículo, ciudad donde circulas y tipo de póliza contratada.

Creencias sobre el seguro de auto

El asesor financiero y bróker de seguros, Joel Martínez Sánchez, explicó que las cifras oficiales indican que el seguro de auto no es una prioridad para los conductores; “hasta que se lamentan” que deben desembolsar dos o tres veces su ingreso disponible para cubrir los daños.

Explicó que, la creencia falsa de “soy el mejor conductor”, “a mí, nunca me va a pasar”, “no tengo para un seguro” y “los seguros hacen de todo, para no pagarte” sigue permeando entre los conductores mexicanos.

“En 80% de los casos, las personas no saben o piensan que es muy complicado elegir una póliza; porque desconocen y hasta sienten miedo cuando les hablas del pago del deducible, de las coberturas, y los siniestros que están o no están cubiertos.

“Cuando lo más sencillo es saber que un deducible es una contribución –de 5% o 10% -del valor de la unidad- que realizas para tener acceso al pago de los daños causados; y que si la suma a cubrir por seguro es menor a esta cuota, tú corres los gastos por ser un daño mínimo; como un laminazo.

“Mientras que las coberturas no son otra cosa que los riesgos que cubre el seguro: desde daños a terceros, hasta los gastos de hospitalización de los afectados o algunos desembolsos derivados de la muerte de una persona durante el accidente”, explicó.

Claves para elegir un seguro de auto

La plataforma guros.com explicó que no hay un seguro ideal para todos y que es un error pensar que uno es mejor que otro; porque cada conductor requiere cubrir necesidades diferentes y presupuestos de compra distintos.

“Si es la primera vez que eliges un seguro vehicular o estás comparando opciones, quizá te preguntes si todos son iguales o qué necesitas tomar en cuenta para elegir el mejor. La fórmula es clara: no hay un seguro ideal para todos, cada automovilista tiene un perfil específico y debes conocer el tuyo”, señaló.

Para facilitar la elección y compra del seguro, dicha plataforma te recomienda:

1. Define tus riesgos

No elijas sólo por el costo o porque “la marca te suena”. Piensa más en los tipos de peligros a los que te expones. Considera la zona geográfica que frecuentas y los riesgos ligados a ella; por ejemplo, nivel de inseguridad, siniestros ligados al clima como lluvias, inundaciones, deslaves o terremotos.

2. ¿Qué uso le das a tu auto?

Tu cobertura dependerá de qué tanta batalla le des a tu carro y los riesgos que ambos corren; ya que no es igual un uso personal, a uno con pasajeros o transportando materiales de especial cuidado.

3. Cotiza el valor aproximado

Calcula el precio de tu auto conforme al año de fabricación y su estado mecánico. Con estos datos sabrás, si la prima anual que te solicita el seguro y el valor de cotización del vehículo, que te ofrecen en la póliza, es proporcional.

Coberturas para tu auto

Conforme a las variables antes mencionadas podrás saber qué tipo de cobertura es la que en verdad necesitas:

Responsabilidad Civil de bienes y personas:

Cubre los daños que podrás causarle a otra persona y a sus bienes. Esa cobertura es obligatoria para todo vehículo en México desde 2019, aplica para automóviles, motos y bicicletas con motor.

Asistencia vial y en viajes:

Cubre ciertos eventos de apoyo necesarios cuando el vehículo asegurado sufre una falla mecánica; como el envío de una grúa y traslado a taller, paso de corriente, cambio de llantas, envío de gasolina. En coberturas normales, el uso de esta ayuda es limitado; en coberturas amplias, no hay límite.

Gastos médicos a ocupantes

Esta cobertura incluye el pago de gastos médicos de los ocupantes del vehículo; además de hospitalización, medicamentos, atención médica, servicios de ambulancia y gastos funerarios derivados de un accidente de tránsito o el intento de robo del vehículo asegurado.

Cobertura Amplia:

Ésta suele incluir robo total del vehículo y daños materiales que sufra la unidad como consecuencia de un intento de robo; o bien, por daños materiales a causa de un accidente de tránsito, ruptura de cristales, incendios, fenómenos hidrometeorológicos, vandalismo, entre otros.

Recuerda que al elegir un seguro de auto puedes armar una especie de rompecabezas; ello para unir o quitar tipos de cobertura, según tus necesidades y presupuesto.

