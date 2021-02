Covid arrancaría a gobiernos de izquierda en la CDMX

Los efectos de la pandemia por Covid-19, en particular el desempleo que ha dejado en la Ciudad de México, provocaría el descontento social del electorado hacia los gobernantes de izquierda en las alcaldías de la capital, cuya consecuencia se vería reflejada en las elecciones del próximo 6 de junio de 2021.

"El efecto del Covid a final de cuentas es algo que sí ha ocurrido y ha tenido consecuencias grandes en la CDMX con el desempleo que se ha generado o la baja de los ingresos de las personas en esta ciudad derivado de la pandemia […] si el descontento que eso genera es muy grande puede ser un elemento que haga que los electores cambien de partido", declaró a Publimetro Gustavo Martínez Valdés, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

No obstante, el experto aclaró que por ahora la oposición tampoco tiene una propuesta clara para esas personas afectadas por la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria. "Sencillamente lo que critica es que el gobierno está respondiendo mal, es el discurso, pero no dicen qué van a hacer y es en donde el elector no recibe una opción", apuntó.

En esta línea, indicó que la salida de la izquierda sería un periodo de incertidumbre 'muy grande' en torno a la política social, especialmente a beneficiarios de programas sociales como mujeres solteras, adultos mayores y estudiantes que son sectores bastantes amplios.

"Sería un riesgo, una amenaza para el votante en la ciudad ya que en estos momentos no hay incentivos para que el elector cambie su voto. Las condiciones socioeconómicas no han cambiado tanto como para que la gente decida cambiar de opción", explicó Martínez Valdés al pronosticar que, pese a los efectos del Covid-19, es alta la probabilidad de que Morena siga con la mayoría, tanto en el Congreso como en las alcaldías, pero instó a no descuidar las demandas sociales.

Tradición izquierdista

En la capital del país, según el especialista, hay una tradición histórica de votar por la izquierda, desde 1997 cuando se eligió como jefe de gobierno a Cuauhtémoc Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) –y la corriente ideológica se mantuvo– hasta 2018 que triunfó en las elecciones, Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena, pero que también es de izquierda, es decir, cambió de partido, pero no de corriente ideológica.

"Desde el 97 hasta el 2018 no cambió el partido, al menos en la Jefatura de Gobierno, sí cambió en el 2018, pero sigue siendo de izquierda con Morena, hay una tradición histórica en el votante de la ciudad", refirió el académico.

El voto de los capitalinos, dijo, es progresista y tiene que ver con que se siente representado con las políticas que implementa dicha corriente ideológica, cuyas propuestas son de desarrollo social, urbano y educativas que tocan los intereses del votante, que es muy particular en la ciudad: 'secularizado, con nivel de educación media, media superior y bastante extendido, que en su mayoría vive concentrado en zonas urbanizadas'.

Además, los partidos de izquierda a nivel local han formado redes clientelares eficientes; por ejemplo, en Iztapalapa e Iztacalco donde utilizan recursos para mantener a los votantes, aunque en algunas zonas el partido se diluye ante liderazgos locales como es el caso de Miguel Hidalgo, que actualmente es representado por el Partido Acción Nacional.

Mas allá del populismo o discurso que la oposición critica a la izquierda, Martínez Valdés opinó que la elección del votante recae en que estos partidos políticos atienden las demandas de la población. "No sólo es discurso, las políticas le interesan a la gente y los partidos de oposición realmente están muy diluidos, sus propuestas intentan tocar grupos del electorado, pero no son los masivos, son focalizados", concluyó.

Tres preguntas a…

Fernando Dworak, politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

¿Morena mantendrá la mayoría en la CDMX en las próximas elecciones?

La CDMX siempre ha sido un bastión no digamos para la izquierda sino para un grupo político que ha mantenido políticas publicas de corte clientelar, entonces su capacidad de movilización está muy aceitada en casi toda la ciudad lo que hace muy probable que Morena mantenga mayoría por el control que tiene.

¿Crisis económica ocasionaría un cambio en los votantes?

No estoy muy seguro si lo puedan hacer, si esta situación no es canalizada por una alternativa clara el grupo de poder va a seguir teniendo influencia, si quisiéramos un cambio debería haber un liderazgo bien articulado con un programa alternativo, pero lamentablemente la oposición se ha dedicado mas bien a sacar ventaja política del numero de muertes no ha habido mensajes de empatía, de reconocimiento a médicos, todo es ataque y cuando eso pasa se fortalece la imagen de los gobernantes, en este caso, de izquierda.

¿Beneficiaría algún cambio?

No creo, el problema es que la ciudad ha sido un bastión de izquierda al menos desde que se permitieron las elecciones directas. Un cambio significaría traer a otro grupo que hiciera lo mismo y no digo que la alternancia no es buena, pero si la oposición no descubre alternativas a través de un cambio de discurso, de acercamiento, no creo que vaya a pasar gran cosa.

TE RECOMENDAMOS: