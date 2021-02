Fútbol.- Koeman: "Si tuviera a todos disponibles sí sería el mejor momento de la temporada"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, celebró otro buen partido de su equipo para golear (5-1) al Deportivo Alavés y seguir la buena línea, antes de afrontar la Champions ante el PSG en una eliminatoria "bastante igualada", sin ser "el mejor momento de la temporada" para su equipo ya que tiene bajas.

"Sabemos que Messi es decisivo, de muchos años, está muy metido, está alegre, está sacando otra vez mucha efectividad. Cuando llegamos con pases entre líneas a Messi y los demás corren para él todavía es más fácil por su visión de juego. Para aspirar a algo y para ganar esta eliminatoria necesitamos no solo a Messi sino a los demás también en su mejor momento", dijo en rueda de prensa.

El técnico culé destacó otro gran partido de Messi, autor de un doblete y de mucho peligro para su equipo, antes de medirse el martes en la ida de octavos de final de la Champions ante el PSG. "Físicamente no es el mejor momento de la temporada porque nos faltan todavía muchos jugadores. Si tuviera a todos disponibles sí sería el mejor momento de la temporada", afirmó.

"Estamos en buen momento, seguimos creando muchas oportunidades de gol, estamos mejorando. Tenemos que estar muy bien en todos los sentidos para poder ganar al PSG. Veo una eliminatoria bastante igualada, estamos con mucha ambición y también sabemos que tenemos que estar bien para pasar", añadió.

Además, Koeman se refirió al debut de Ilaix, con un error en el 2-1 del Alavés, y a un gol anulado a Messi. "Es un momento de aprender, no se puede fallar un pase horizontal, nos ha complicado un poco el partido pero cuando creamos tantas ocasiones, marcamos cinco goles, no hay que quejarse de tener un gol en contra, hay que destacar la ambición y reacción del equipo después del 2-1", dijo.

"Según mi banquillo, que tenemos las imágenes, me dijeron que no es fuera de juego, me ha sorprendido por el VAR, pero mejor dejarlo porque parece que siempre hablo del VAR y hemos ganado 5-1, hemos podido dar descanso a jugadores y es más importante que hablar del VAR", añadió.