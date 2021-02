Birmania.- Aplazada al miércoles la vista judicial contra Suu Kyi en Birmania

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Un tribunal de Birmania ha aplazado hasta el miércoles la vista prevista para este lunes contra la antigua líder 'de facto' del país Aung San Suu Kyi, derrocada en el golpe de Estado militar del 1 de febrero y acusada posteriormente por supuestas violaciones de la Ley de Exportaciones e Importaciones.

El abogado de Suu Kyi ha confirmado el aplazamiento y ha señalado que por el momento no ha logrado ver a su defendida, quien fue detenida durante la asonada y quien no ha aparecido en público desde entonces, según ha recogido el portal birmano de noticias Myanmar Now.

El aplazamiento de la vista contra Suu Kyi ha llegado apenas unas horas después de que la junta llevara a cabo un apagón de Internet durante cerca de ocho horas, en medio de las movilizaciones populares contra la asonada en varias ciudades del país, incluida la más poblada, Rangún.

Netblocks ha detallado que el bloqueo ha estado en vigor entre las 1.00 y las 9.00 horas (hora local) y ha agregado que, si bien la conectividad a vuelto a niveles normales en el país asiático, las redes sociales siguen restringidas para la mayoría de los usuarios.

El relator especial de la ONU sobre la situación de Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, ha criticado esta nueva medida de los militares y ha asegurado que es como si "los generales hubieran declarado la guerra al pueblo de Birmania". "Redadas nocturnas, los arrestos se disparan, más derechos despojados, otro corte de internet y convoyes militares que entran a las comunidades. Son signos de desesperación. Atención generales: ustedes van a responder", ha agregado.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha calificado de "inaceptables" los informes sobre violencia, intimidación y acoso de Birmania, tras alertar sobre un creciente uso de la fuerza y un supuesto despliegue de vehículos blindados en las principales ciudades del país.

El golpe fue dado horas antes de que el nuevo Parlamento tomara posesión tras las elecciones de noviembre, en las que un partido opositor vinculado al Ejército denunció irregularidades, si bien los parlamentarios de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) tomaron posesión posteriormente en una ceremonia informal y reeligieron a Suu Kyi para un segundo mandato.