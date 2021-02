Cultura.- Michele Morrone, protagonista de 365 días, presenta su disco 'Dark Room' con un concierto en streaming

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El cantante y actor Michele Morrone interpretará su álbum debut 'Dark Room' para los fans de todo el mundo en un concierto que tendrá lugar el jueves 11 de marzo y que se podrá seguir en streaming a través de LIVENow. En 'Michele Morrone: Dark Room and More Live in Concert' el artista, también protagonista de la exitosa película de Netflix '365 días', actuará desde el icónico Capitol Club de Roma para mostrar en directo al público su faceta como cantante y compositor.

A raíz de la pandemia de coronavirus, los conciertos en los que Monrroe iba a presentar su disco debut 'Dark Room', que se lanzó el año pasado, fueron suspendidos. Ahora, por primera vez, Morrone cantará para sus fans, ofreciendo un poderoso repertorio inspirado en su padre, su familia, la vida y el amor.

"Ha sido difícil lanzar un álbum y no tener la oportunidad de interpretarlo. La música ha sido un faro para muchas personas durante estos tiempos tan complicados y poder tener la oportunidad de interpretar por fin 'Dark Room' con mi banda es toda una bendición", señala Moroe que asegura que tanto él como todos sus músicos se encuentran "ansiosos de ofreceros este espectáculo y daros la oportunidad de usar la música como vía de escape durante un rato".

Como estrella de la película de Netflix '365 Días', el thriller erótico que protagonizó junto a Anna Maria Sieklucka, el repertorio de su espectáculo en vivo también incluirá cuatro canciones escritas para la película, incluyendo el popular tema titulado 'Hard for Me'.

Morrone canta, toca la guitarra y comparte los créditos de composición de las diez pistas del álbum, con las que acumula más de 250 millones de visualizaciones y escuchas. El videoclip de ese single, 'Hard For Me' ya acumula más de 32 millones de visualizaciones solo en YouTube.

El espectáculo 'Michele Morrone: Dark Room And More Live in Concert' está producido por Vivo Concerti y se podrá disfrutar a través de LIVENow, plataforma especializada en conciertos virtuales que ya emitió los shows de Gorillaz o Dua Lipa, el próximo jueves 11 de marzo a las 21:00 horas.

Las entradas ya están a la venta en www.live-now.com a un precio de 10 euros.