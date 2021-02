Desconecta.- Este dispositivo evita que cualquier bebida se derrame por muchos tropiezos y muchas vueltas se le de

MADRID, 15 feb. (EDIZIONES)

'Spill Not' es el nombre del dispositivo que ha revolucionado la vida de Jacob Burns, un hombre de 25 años, de Tipton, al que le encanta degustar una buena taza da té, como a muchos británicos.

El invento se vende en Amazon como un dispositivo que evita cualquier derrame indeseado a la hora de tomar una bebida.

"Con Spill Not el líquido de los vasos no se derrama, así como tampoco se desliza o se cae el vaso cuando se transporta", dice la descripción del producto en la web de compras. "Esto se debe a que el asa de transporte es muy flexible y no es capaz de proporcionar una aceleración lateral a la taza, que suele ser lo que hace que las bebidas se derramen de un recipiente abierto al volcar.

El dispositivo es parecido a una grúa que se acopla a una taza o un vaso y utiliza la fuerza centrífuga para mantener el té en la taza, independientemente de la cantidad de vueltas que se le den.

"Puedes hacer un giro completo. No podía creer lo que estaba viendo", dijo Jacob a Caters. "Creo sinceramente que es el mejor invento que existe", añadió.