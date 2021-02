Dinamarca.- Imputado en Dinamarca un joven de 24 años por planear un ataque terrorista

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía danesa ha imputado este lunes a un joven de 24 años por planear un ataque terrorista en Dinamarca o en el extranjero, según ha informado el propio Ministerio Público.

En un comunicado, la Fiscalía ha detallado que el hombre permanece arrestado desde el 30 de abril y fue detenido "inmediatamente" después de comprar un arma de fuego, dos cargadores y munición.

Así, el Ministerio de Justicia danés se ha mostrado de acuerdo con la recomendación de la Fiscalía de presentar cargos por terrorismo contra el hombre, que vivía en Copenhage, la capital danesa.

"En nuestra opinión, el arma de fuego que compró el hombre iba a utilizarse para llevar a cabo un ataque terrorista en Dinamarca o en el extranjero", ha dicho la fiscal de Copenhage, Lise-Lotte Nilas, que ha aseverado que el individuo no pudo llevarlo a cabo porque fue arrestado después de comprar el arma y la munición.

Aún no se ha fijado una fecha para el juicio, que se llevará a cabo con jurado. Además de una pena de prisión, la Fiscalía ha solicitado revocar la ciudadanía danesa del hombre, que no ha sido identificado, y que sea deportado de Dinamarca con una prohibición permanente de entrada al país europeo. No obstante, no se ha precisado a dónde sería deportado.