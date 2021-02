Fútbol/Champions.- Klopp: "Estoy lleno de energía, no necesito un descanso"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha asegurado que está "lleno de energía" y que "no" necesita "un descanso" a pesar de los malos resultados del equipo, con tres derrotas consecutivas en la Premier League, y ha afirmado que sus jugadores están "listos para arreglarlo", empezando por el partido de este martes ante el RB Leipzig en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"No necesito un descanso", declaró en rueda de prensa. "Por supuesto que nos influyen las cosas que nos rodean, pero nadie tiene que preocuparse por mí. Puede que no lo parezca, porque la barba se me pone cada vez más gris, no duermo mucho… ¡pero estoy lleno de energía!", prosiguió.

Además, considera que revertir el mal momento del equipo supone "un reto". "Lo veo como un reto interesante. Nadie escribió un libro sobre cómo ordenarlo, pero lo ordenaremos. Podría ser complicado, pero lo solucionaremos jugando al fútbol, uniéndonos aún más, luchando con todo lo que tenemos, aprendiendo más de lo que aprendes en la temporada anterior. Ese es el plan que tenemos", expresó.

"Mucha gente no está contenta con los resultados. Lo entiendo, pero soy responsable de eso. Estoy listo, los chicos están listos y lo daremos todo para arreglarlo", indicó, además de apelar a mantener "las cosas buenas". "Si ves los partidos contra el City y el Leicester, no parece que hubiésemos encajado siete goles y anotado dos. Sucedió por errores individuales, hemos hablado de eso. Fue una falta de comunicación", subrayó.

"Si estás con nosotros y nos sigues durante toda la temporada, puedes ver que ha sucedido una mezcla de cosas diferentes. Hemos tenido algunos partidos no tan buenos, pero hemos jugado muchos muy buenos últimamente", señaló.

Por otra parte, reconoció que ha visto las imágenes de las pancartas colgadas en la entrada de Anfield, con la leyenda 'Jürgen Klopp YNWA -You'll never walk alone-', dando ánimos al técnico tras el fallecimiento de su madre y el mal momento del equipo. "La pancarta es bonita. Es agradable, muy agradable", explicó.

"Lo último que quiero hacer es hablar de cosas privadas en una rueda de prensa, pero todo el mundo sabe que lo pasamos mal. Llevo trabajando como entrenador durante 20 años y puedo separar las cosas. Si estoy en el lugar de trabajo, pienso solo en eso", concluyó.