Vacuna causa reacción adversa a mujer de 67 años en Magdalena Contreras

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que durante el primer día de vacunación a adultos mayores en tres alcaldías de la capital, se registró el caso de una mujer de 67 años que presentó una reacción a la vacuna contra Covid-19 de AstraZeneca.

En video conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que en uno de los puntos de vacunación de dicha demarcación se dio conocimiento de que la adulta mayor se desvaneció tras la aplicación del biológico por lo que fue trasladada al Hospital General Dr. Enrique Cabrera por una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

"Se encuentra estable", dijo Sheinbaum Pardo e informó de otra persona que se encontraba en la fila de vacunación -en la misma alcaldía- y que antes de recibir la dosis también 'se desvaneció'; sin embargo, a esta persona no hubo necesidad de trasladarla a un hospital sino se le ofreció apoyo en el lugar.

En tanto, informó que, al corte de las 15:00 horas, 11 mil 125 adultos mayores habían sido vacunados, aunque más tarde, a las 17:00 horas, publicó que el número de inmunizados subió a 18 mil 763, aunque la meta es llegar a 35 mil por día.

Al momento se han vacunado 18,763 adultos mayores de las alcaldías de Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Reacción anafiláctica

Sobre el caso de la mujer que presentó efectos adversos tras recibir la inmunización, José de Jesús Trujillo, director de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México explicó que lo que ocurrió fue un principio de reacción anafiláctica.

El término refiere a una reacción alérgica grave en todo el cuerpo a un químico. "La anafilaxia es potencialmente mortal y puede suceder en cualquier momento", según Bibliotecas de Médicina.

En tanto, el doctor José Trujillo hizo algunas recomendaciones a los adultos mayores que acudirán a vacunarse:

“La persona ha respondido de una manera favorable, no ha habido necesidad de tener una intervención avanzada. Yo aprovecharía esta oportunidad para recomendar a todas las personas adultas mayores que van a acudir a aplicarse su vacuna, que no olviden dos cosas: si están tomando algún medicamento no dejen de hacerlo, y la segunda, tomar sus alimentos; el metabolismo de las personas adultas mayores tiene otro funcionamiento, y el estar en un lugar de pie, sentado, el ayuno es lo menos recomendable”.

