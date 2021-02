Fútbol/Champions.- Guillermo Amor: "Es una derrota fuerte y contundente, pero no podemos tirar la toalla"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El director de relaciones institucionales y deportivas del FC Barcelona, Guillermo Amor, reconoció que la derrota encajada ante el Paris Saint-Germain (1-4) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones es "fuerte y contundente", pero aseguró que no pueden "tirar la toalla" porque todavía queda un partido y en el fútbol "todo puede pasar".

"Está claro que el resultado no es el mejor, es una derrota fuerte y contundente, pero no está todo perdido. No podemos tirar la toalla. Quedan 90 minutos, si no quedan más, y tenemos que ir allí con la mejor actitud posible. Tenemos que intentarlo porque es cierto que ellos han sacado el resultado que le gustaría sacar a cualquiera", dijo en declaraciones a Movistar +.

"No ha sido nuestro mejor día y ellos han estado muy bien, serios, fuertes, rápidos, viviendo muchísimo el partido, a otro ritmo y con otra intensidad. Mbappé ha tenido un día fabuloso, no sólo por los tres goles, también ha hecho un gran partido. No podemos tirar la toalla, hay que dar la cara hasta el último momento, hacer análisis, que es algo natural y hay que mirar hacia delante. Queda un partido y hay que intentarlo por lo menos", espetó.

Preguntado por Messi, el dirigente del FC Barcelona afirmó que "no siempre salen los partidos como quieres". "Estas eliminatorias las ganan los equipos y -es verdad- que a lo mejor Messi pueda cambiarla en un momento determinado pero hoy han estado mejor ellos. Han salido sabiendo a qué jugaban y llevando el ritmo del partido", manifestó.

"Su centro del campo ha controlado muy bien y arriba son letales. Les han dado igual las bajas, quiero felicitar al PSG en este caso, pero todavía no ha terminado la eliminatoria. En el fútbol se han visto cosas más complicadas", añadió Amor, que dijo no haber hablado con la directiva del Paris Saint-Germain por el '10' culé, ni de su futuro.

Por último, Amor se negó a poner precio a Mbappé. "No voy a poner precio ni valoración a los jugadores porque no me toca. No había tenido ocasión de verlo en directo, es bueno, joven, con futuro y quizá sea de los mejores del mundo", finalizó.