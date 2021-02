Letizia.- Agenda Informativa de Europa Press para el 16 de febrero ( y 3 )

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este martes, 16 de febrero, por EUROPA PRESS agrupadas en las secciones de Cultura, Sociedad y Efemérides:

CULTURA

— 12.00 horas: En Madrid, la Reina Letizia visita la exposición 'Concepción Arenal. La pasión humanista 1820-1893'. Le acompaña la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Biblioteca Nacional de España.

— 13.00 horas: En Madrid, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, recibe a representantes de la Federación de Gremios de Editores de España. Sede del Ministerio. .

— 14.30 horas: En Madrid, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, preside la clausura del curso selectivo de los cuerpos de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio. Sede del Ministerio.

— 17.30 horas: En Madrid, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, se reúne con la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, para abordar la iniciativa 'Español en la ciencia', en el Instituto Cervantes de Madrid. Calle Alcalá, 49.

SOCIEDAD

— 09.30 horas: En Madrid, el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán se reúne con representantes de la Fundación Entretantos. Por videoconferencia.

— 10.00 horas: En Madrid, la Asociación Yo No Renuncio (YNR), del Club de Malasmadres, presentan en rueda de prensa la campaña y resultados de la encuesta #YoNoRenuncio. Por Zoom.

— 10.00 horas: En Madrid, Fundación Alternativas celebra el webinar 'La educación sexual en la nueva ley educativa'.

— 10.30 horas: En Madrid, rueda de prensa online de Marine Stewardship Council (MSC) sobre los últimos datos de la situación de la pesca sostenible certificada en España y presentación de la "Semana Mares para Siempre".

— 11.00 horas: En Madrid, la secretaria de Estado de Energía Sara Aagesen se reúne con las cinco principales organizaciones ecologistas (G5) para hablar sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por videoconferencia.

— 13.00 horas: La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se reúne con el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Energética Infantil en España, Ernesto Gasco. En la sede del MITECO. Plaza San Juan de la Cruz.

— 14.30 horas: En Madrid, concentración de la Federación Española de Familias Numerosas frente al Congreso de los Diputados contra el nuevo complemento en la pensión por maternidad

— 15.30 horas: En Madrid, la Agencia Espacial Europea (ESA) presenta en rueda de prensa virtual su nueva oferta de empleo por la que recluta 100 nuevos astronautas cada año.

— 16.00 horas: En Madrid, expertos analizan la propuesta de un mecanismo de ajuste en frontera al carbono, como parte del Pacto Verde Europeo, en el marco de un nuevo webinar de debate organizado por ESADE con el lema "Carbon Border Adjustment Mechanisms: Shapes and Effects".

— 16.00 horas: El ministro de Universidades, Manuel Castells, preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio.

— 19.00 horas: La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, asiste a la presentación online del libro de Bill Gates 'How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need'. Por videoconferencia.

— 19.00 horas: La Fundación Ramón Areces organiza un debate online para analizar 'La regulación de los algoritmos

EFEMÉRIDES

— En 1934 volaba por primera vez sobre Madrid el autogiro "La Cierva", pilotado por su inventor, Juan de la Cierva.

— En 1941 se producía un gigantesco incendio en Santander destruyendo cerca de 400 edificios.

— En 1962 se equiparaban en España los derechos laborales de la mujer con los del hombre.

— En 2005 entraba en vigor el protocolo de Kioto.

— Valentino Rossi, motociclista, cumple 42 años.

— Fermín Cacho, campeón olímpico, cumple 52 años.

— José Roberto Gama, Bebeto, ex futbolista, cumple 57 años.

— John McEnroe, ex tenista, cumple 62 años.

— Fernando Esteso actor y humorista, cumple 76 años.