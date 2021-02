Motor.- Laia Sanz debutará sobre cuatro ruedas en la Baja Dubai

Se estrenará este viernes al volante de un buggy ligero junto al copiloto tricampeón del Dakar Lucas Cruz

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La piloto de trial Laia Sanz debutará sobre las cuatro ruedas el próximo fin de semana en la Baja Dubai, prueba puntuable para la Copa del Mundo FIA de Bajas Cross-Country, al volante de un buggy ligero junto al copiloto tricampeón del Dakar Lucas Cruz, tan solo un mes después de concluir su undécimo Dakar consecutivo en moto.

Laia Sanz competirá en la categoría T4 de buggys ligeros con un Can-Am Maverick X3 de South Racing, con el objetivo de sumar sus primeras horas de pilotaje con un tipo de vehículo al que no está acostumbrada. Éste será un test para preparar su estreno el 3 y 4 de abril en el campeonato Extreme E, donde se relevará al volante de un 4×4 eléctrico con Carlos Sainz en el equipo ACCIONA-Sainz XE Team.

La catalana espera llegar en las mejores condiciones posibles a la prueba, que tratará de aprovechar al máximo para "entrenar y aprender de cara al Extreme E". "Necesito hacer kilómetros y, aunque es una Baja y sólo corremos dos días, me irá muy bien, será muy positivo", comentó.

Para este nuevo reto, Sanz tendrá a su derecha a Lucas Cruz, el habitual copiloto de Carlos Sainz, con el que ha ganado tres ediciones del Rally Dakar. "Estoy muy agradecida a Carlos Sainz por todo el apoyo que me está dando, y también a Lucas Cruz por acompañarme en este proceso de aprendizaje. Es un honor y un lujo contar con él en mi primera carrera. Tiene mucha experiencia y seguro que me enseñará y me dará muchos consejos", indicó.

La pluricampeona del mundo de motos llega a esta primera cita con poca preparación, pero con la motivación al máximo para exprimir cada kilómetro de la competición.

"He podido hacer sólo un par de entrenamientos con un Can-Am, pero es diferente del que pilotaré en Dubai, así que empiezo desde cero. Será mi primera vez en un buggy con un copiloto y casi todo será nuevo para mí, pero me gustan los nuevos retos y estoy muy motivada. Espero terminar satisfecha, haber aprendido a pasar las dunas con un buggy, a escuchar las indicaciones de un copiloto, a pilotar en arena", comentó.

La Baja Dubai tendrá un total de 426 kilómetros y comenzará este viernes con la disputa de la primera de las dos etapas de que constará el rally. Laia Sanz se enfrentará a sus primeros 212 kilómetros (192 de ellos, cronometrados) sobre cuatro ruedas en una competición offroad. El sábado concluirá la prueba con una jornada con otros 214 kilómetros, de los que 194 kilómetros corresponderán a la especial cronometrada.