Tenis.-Tenis/Australia.- Djokovic: "Tenemos que buscar una fórmula para el resto del año, tal vez una burbuja como la NBA"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, aseguró que el circuito de la ATP tiene que buscar "una fórmula para el resto del año", algo parecido a la "burbuja de la NBA" para impedir que antes de cada torneo deban guardar 14 días de cuarentena en la habituación de un hotel.

"Lo que estamos viendo en este torneo no es normal. Los mejores jugadores suelen ser los más aptos, como lo han demostrado en el pasado (…) No estoy aquí para quejarme, pero tenemos que admitir que (la cuarentena) tiene un efecto sobre la salud física. Y también mental y emocional. Esperamos que esta situación sea solo temporal", dijo Djokovic tras alcanzar las semifinales del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de remontar al alemán Alexander Zverev (6-7(6), 6-2, 6-4 y 7-6(6)).

"Habiendo hablado mucho (con otros jugadores), veo que la mayoría no quieren seguir así la temporada si tenemos que tener periodos de cuarentena en la mayoría de los torneos. Es un tema que debe discutirse. He hablado con algunos miembros del consejo de jugadores y dicen que están en conversaciones avanzadas con la dirección de la ATP. Espero respuestas", añadió 'Nole'.

En este sentido, la primera raqueta mundial dijo que "necesita entender cómo será el resto de la temporada después de Australia". "Un Grand Slam es un Grand Slam. Aquí (en Melbourne), tenemos el premio en metálico habitual. Creo que esta es una de las principales razones por las que muchos han venido y han aceptado catorce días de cuarentena. Pero ese no será el caso en todas partes, especialmente en los torneos ATP 250 o 500, donde hay grandes reducciones en los premios económicos", indicó.

Es por esto que Djokovic propone un sistema como el de la NBA. "Entre los jugadores de menor rango y los Challengers, he escuchado muchas quejas. No estoy señalando a nadie, solo estoy diciendo la verdad y tenemos que hablar de esto. Tenemos que encontrar una forma, tal vez algo como la burbuja de la NBA. He escuchado a jugadores hablar de esto", apuntó.

"Seleccionamos una ubicación y jugamos todos los torneos allí, en la misma superficie durante tres, cuatro semanas, antes de un período de descanso, y luego lo volvemos a hacer. Necesitamos discutir estas opciones. Sobre todo porque tenemos que ser realistas, estamos en Australia y sabemos que la situación es mucho mejor allá que en la mayoría de países europeos, donde hay restricciones, reglas, cuarentenas, etc. De un país a otro, la normativa no será la misma", recordó.

El balcánico, ocho veces campeón en Melbourne Park (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 y 2020), se enfrentará en semifinales al ruso Aslan Karatsev, que sigue haciendo historia en el 'grande' oceánico al darle la vuelta a su encuentro ante el búlgaro Grigor Dimitrov.