UE/Turquía.- Los Veintisiete mantienen a Turquía fuera de la lista negra de paraísos fiscales

BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)

Los países de la Unión Europea han decidido dejar a Turquía fuera de la lista 'negra' de paraísos fiscales y mantener al país en la llamada lista 'gris', en la que se incluyen territorios que se han comprometido a mejorar sus regímenes tributarios y adecuarlos a los estándares internacionales.

Los Veintisiete han alcanzado un acuerdo a nivel técnico sobre la actualización de lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal y, aunque no han sido desvelados los detalles de la misma, el ministro de Finanzas de Portugal, Joao Leao, ha precisado en una rueda de prensa que Turquía no ha pasado a formar parte de la lista 'negra'.

"Hemos podido avanzar en la cooperación con Turquía en cuestiones fiscales y no ha sido añadido a la lista", ha señalado. La composición de la misma tras esta última actualización se conocerá una vez sea adoptada formalmente en los próximos días.

En cualquier caso, Turquía seguirá por tanto en la llamada lista 'gris', a pesar de que se le sigue exigiendo "progresos tangibles" en el intercambio automático de información fiscal con todos los Estados miembros de la Unión Europea. Ankara tenía hasta el 31 de diciembre de 2020 para cumplir este requisito y ahora contará con un tiempo adicional.

La lista 'negra' de paraísos fiscales es actualizada dos veces al año y, a falta de que se aprueben los últimos cambios, está compuesta por Samoa Americana, Anguila, Barbados, Fiyi, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu.