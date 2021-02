Fútbol/Liga Europa.- Alguacil: "El United no es un paso más, es un salto"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que afrontan un "salto" adelante al medirse al Manchester United en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, competición en la que ya han brindado grandes actuaciones y en la que quieren seguir vivos pese al potencial del rival.

"Hemos superado el 'grupo de la muerte'. El Manchester no es un paso más, es un salto, pero estamos muy ilusionados porque vemos a la Real jugando de tú a tú a todos los equipos", aseguró el técnico en rueda de prensa.

Tras superar un grupo con Nápoles, AZ Alkmaar y Rijeka, ahora se miden a un United ante el que pondrán toda su ambición e ilusión. "Teniendo enfrente al Manchester, seguramente somos ilusos pero lo que ofrece la Real es ilusión por todo lo hecho y lo que hace, y por cómo ha afrontado este año los partidos importantes", señaló.

"Somos dos equipos que les gusta tener el balón y presionar arriba, con gente rápida y buen pie. 'A priori' se va a ver un 'partidazo' y vamos a ver si cae de nuestra parte", se sinceró en este sentido.

"Estamos convencidos de que así va a ser esta eliminatoria. Enfrente hay un histórico con una gran plantilla y gran entrenador, que juega bien y que hasta hace poco era líder de la Premier y aún tiene opciones de ganarla. Es una gran eliminatoria, en la que la Real está viva y esperamos que tras el primer partido siga viva", manifestó.

De ahí que, pese a la entidad del rival, no vayan a ser prudentes de inicio, sino que pondrán en liza su juego. "De inicio sabéis qué hará el equipo. Y el campo lo vamos a visitar hoy, y no hay excusas. Es curioso jugar tu partido de casa en Italia, pero no hay excusas, no me gustan", apeló sobre el hecho de tener que jugar en Turín por la imposibilidad del United de aterrizar en España, por la pandemia.

"Nos llevamos la ilusión, las ganas y la ambición. Desde que me hice cargo del equipo, todas las noches he soñado con levantar un título. Cuando aceptas el cargo, ansías devolver la confianza con algo grande, como sería un título. Vamos a ver si soy capaz", se sinceró.

En este sentido, sobre jugar en Turín el partido como local y jugar en Old Trafford la vuelta, reconoció que puede ser que haya una "pequeñísima ventaja" para el United. "Lo más sencillo y natural sería jugar en campo neutral los dos partidos, pero no es así y no pasa nada. Lo afrontamos con la máxima ambición sabiendo que es un reto más", aseguró.

En cuanto al rival, cree que hay "muchos focos" en el Manchester United. "No hay un jugador referencial, aunque Bruno Fernandes les da mucho peligro. Pero solo poniendo el foco en Bruno, no hay manera de parar al Manchester si tiene su día", avisó a los suyos.

Tampoco quiso preguntar a su jugador Adnan Januzaj, con pasado como 'red devil', por el rival. "Es uno más del equipo y está en gran momento. Está con ganas, pero como el resto del equipo. No por su pasado tiene más ganas que el resto. Todos sabemos lo que nos jugamos, lo que supone para nuestro club esta eliminatoria, y todos estamos igual de concentrados y con las mismas ganas", aseguró.