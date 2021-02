Tecnología de los C5 de nada sirve si operadores no están capacitados

Ante el boom que han tenido en las últimas administraciones el desarrollo de centros de videovigilancia, desde C4 hasta C5, especialistas indican que de nada sirve tener estos equipamientos si no se les da seguimiento, no se les mantiene en óptimas condiciones o no cuentan con personal capacitado observando las imágenes.

En 2018 el ayuntamiento de Tlajomulco fue pionero en la construcción de un centro C4; posteriormente Zapopan desarrollo su propio centro C5. En 2019 y tras un proceso polémico, plagado de incumplimientos de la empresa proveedora, el Gobierno de Jalisco puso en operación el Escudo Urbano C5 que contempla seis mil 400 cámaras de videovigilancia. Finalmente Guadalajara inició en septiembre del año pasado la ampliación de su obsoleto sistema C2 a un C5 que deberá estar terminado a mediados de este año y se ubicará en el último piso del Mercado Corona. El C4 y el C5 respectivamente de Tlajomulco y Zapopan cuentan con sistema de identificación de placas vehiculares.

Recientemente el sistema C5 del Gobierno del Estado estuvo envuelto en críticas y polémica por su falta de efectividad para atender la emergencia que se registró la semana pasada en Puerta de Hierro, balacera con saldo de tres heridos, un muerto, y una persona privada de la libertad.

El C5 de Zapopan es de los más modernos y donde si han habido casos de seguimiento en tiempo real. / FOTO: Gobierno de Zapopan

“La tecnología es útil cuando le sacas todo el provecho posible; por si sólo no sirve. También sólo servirá cuando los operadores tengan la capacitación suficiente, con perfiles adecuados, y obviamente que hagan bien su trabajo. Entre las fortalezas de este tipo de equipamientos es que el video te da todos los elementos, el panorama real sin caer en contradicciones. Se aprecia todo el evento, quiénes intervienen, la situación real; es algo que nadie tiene que traducir”, señaló Luis Pedro García, responsable de la empresa Noxploit y con 20 años de experiencia en el ramo de la seguridad y sus tecnologías en el ámbito público y privado.

El experto mencionó que también estas tecnologías pueden ser blanco de mal uso, cuando hay intereses particulares en su operación. El otro aspecto negativo, dijo, es que a pesar de tener tecnología de punta, es obsoleta si no tiene quien esté dando seguimiento a lo que aparece en pantalla.

“Estas tecnologías si no son bien administradas, quedan desconectadas del centro neurálgico por decirlo así, del C4 O C5. Llega a pasar que los operadores no están atentos a identificar alguna situación anómala, a veces sólo es necesario cierta capacitación para identificar cuando está pasando un ilícito”.

Esto lleva a otra idea: las personas que operen estos equipos deben tener no sólo conocimiento técnico, sino formación policial para encontrar los patrones de un hecho delictivo. Este miércoles por la mañana, la policía de Guadalajara lanzó la convocatoria para los interesados en el nuevo C5 tapatío. Los puestos que se buscan son analista de video, operador de equipos de comunicaciones y tecnologías; deben contar con licenciatura en informática, analista de información, criminología, psicología, ingeniería en robótica, sistemas digitales, mecatrónica, telecomunicaciones o afín. No piden personal policíaco de carrera.

En el C5 estatal se invirtieron casi mil millones de pesos, pero académicos afirman, no ha dado los resultados esperados. / FOTO: Gobierno de Jalisco

“Tiene que ser perfiles mixtos, porque los policías de antemano ya tienen un ojo capacitado para detectar estos eventos criminales, pero también personal técnico con capacitación para la operación de esta ingeniería".

Concluyo Luis Pedro García la importancia de la coordinación entre municipios y autoridades estatales, pues en muchas ocasiones se invierten en equipos que a la larga no son compatibles o unos son más modernos que otros, que impiden en muchos casos la interconectividad, que es vital para combatir el crimen.

¿Qué significan las C's?

C1 – Comando. Ejercicio de la autoridad para solucionar objetivos C2 – Control. Verificación de las correctas actividades de la policía C3 – Cómputo. Sistema electrónico y procesamiento de datos C4 – Comunicación. Enlace entre los ciudadanos y la autoridad C5 – Coordinación. Coordinación de bomberos, protección civil, policía y servicios públicos para atender crisis o problemas en zonas determinadas.

A detalle