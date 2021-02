Desconecta.- El pastelero italiano Renato Ardovino se atreve con la última moda en repostería creativa: tartas 'pull me up'

MADRID, 18 feb. (EDIZIONES)

Renato Ardovino, de 48 años, es un conocido pastelero y diseñador de tartas de Battipaglia, Salerno, Italia, famoso por haber sido presentador de numerosos programas de televisión de repostería en su país.

Este reputado pastelero italiano no podía esperar a probar la última moda en repostería: las tartas de muñecas 'pull me up'.

Estas tartas emplean una técnica muy llamativa visualmente que consiste en diseñar el vestido de la muñeca en el momento de servir la tarta empleando un poco de glaseado y purpurina, tal y como se pueden ver en estas imágenes.

Las imágenes corresponden a principios de año y en ellas Renato coloca un aro de metal sobre una tarta de la princesa Elsa antes de verter un poco de glaseado de chocolate blanco por encima y unos cuantos sprinkles para, después, levantar el aro y revelar el "mágico" truco.