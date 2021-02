España.- Podemos cuestiona la actuación policial en las protestas, ve actos "fuera de legalidad" e "impunidad"

Evita condenar los incidentes violentos en las protestas por la prisión de Hasel

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El coportavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha cuestionado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las manifestaciones contra el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, y las protestas en la localidad de Linares. "Nadie puede quedar mutilado por acudir a una manifestación", ha apostillado.

También ha denunciado que, en el caso de las movilizaciones en Linares por la presunta agresión de un par de agentes fuera de servicio a un hombre y su hija, "no es admisible que se produzca fuego real" ante la presencia de manifestantes por parte de los dispositivos policiales y "no haya responsables puestos a disposición judicial".

"Respecto a la actuación de las Fuerzas y Seguridad del Estado, el problema que existe es que cuando no se hacen las cosas bien, quienes no hacen las cosas bien no reciben reprimendas. Y aquellos hacen las cosas bien, no se sienten incentivados para hacerlo bien. Y aquellas prácticas de los que lo hacen mal se terminan convirtiendo, desgraciadamente en muchos momento, en opciones viables para abordar problemas que son problemas de participación política y no son problemas de orden público", ha subrayado.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso tras los altercados durante las protestas contra la detención de Hasél ayer.

Cargos de PP, Cs y Vox han pedido el cese del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, a raíz de los disturbios de ayer, al entender que el parlamentario los alentó con sus comentarios en redes.

Echenique respaldó ayer los actos de protesta en diferentes ciudades y reclamó una investigación tras la "violenta mutilación del ojo" de una joven en los incidentes de Barcelona. De hecho, este jueves ha respondido a las críticas de otras formaciones al publicar una foto de la manifestante herida.

HAY QUE HACER "UNA REFLEXIÓN DE FONDO"

Al respecto, Mayoral ha señalado que existe una reflexión "de fondo" que no se debe limitar a problemas de orden público sino a la necesidad de reflexionar sobre un proceso de "profundización democrática" en todas las instituciones del Estado.

El dirigente de la formación morada ha reflexionado que España está siendo cuestionada internacionalmente por encarcelar a "un cantante por el hecho de hablar mal la monarquía" y lo ocurrido en Linares ante los "abusos" producidos por parte de "algunos elementos" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por tanto, ha instado a abordar la "impunidad" ante actuaciones policiales que se "encuentran fuera de la legalidad", al insistir en el "fuego real" empleado contra "población desarmada" sin que haya habido tras pasar muchos días aún respuesta por parte de las autoridades.

"Creemos que no es un buen mensaje al conjunto de la sociedad", ha lanzado Mayoral para relacionar todo ello con el "contexto político complejo" del país, con unas declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, que cuestionaba el "la soberanía popular, el pluralismo político y la legitimidad del Congreso" para elegir el gobierno del país.

Cuestionado sobre si estaba de acuerdo con las palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al señalar sobre las protestas que la "violencia no es el camino", ha vuelto a insistir en la reflexión sobre la profundización democrática ante unos sectores que "no quieren abordar" el problema de "deterioro democrático" y lo encuadran en simplemente en un asunto de orden público.

ES QUE ES "UN ESCÁNDALO INTERNACIONAL"

En su comparecencia y preguntado sobre su opinión de los altercados producidos, Mayoral ha evitado condenarlos expresamente y ha aludido a su preocupación por en contexto en el que se producen. De hecho, ha dicho que la clave no está en los incidentes sino que el debate es "si es o no admisible garantizar la movilización de la ciudadanía y la libertad de expresión". "Es un escándalo internacional", ha remachado.

También ha denunciado que se hayan "gentes que se manifiesten públicamente rindiendo honores a una unidad del ejército nazi", en alusión a una concentración en favor de la División Azul el pasado fin de semana en Madrid, y que también se haya hecho, tal y como ha expuesto, en una unidad militar de élite del país resuelta "sin una sola consecuencia salvo una sanción leve que podrían haber recibido por llevar las botas sucias".

"Creemos que existe una necesidad de hacer una reflexión en torno a un proceso democrático de las estructuras del Estado. Si no, no vamos a entender nada y nos va a pasar como decía aquel que el sabio señalaba la luna y el tonto al dedo", ha remachado Mayoral para decir que ahora "no son momentos de golpe de pecho".