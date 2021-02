Fútbol/Liga Europa.- Alguacil: "Estoy cabreado pero no decepcionado"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró "cabreado" tras la goleada encajada ante el Manchester United (0-4) en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, pero "no decepcionado" porque enfrente tenían a "uno de los mejores equipos del mundo".

"Decepcionado no es la palabra porque cuando los jugadores y yo planteamos el partido y lo teníamos claro, y somos tan valientes y decididos ante semejante rival, lo que duele es la derrota y el resultado, pero no decepcionado. Estoy cabreado pero no decepcionado", insistió Alguacil en la rueda de prensa posterior al choque, que se disputó en el Juventus Stadium por las restricciones del coronavirus.

"El United es un gran equipo, eso es lo que ha pasado esta noche. Queríamos ser fieles a nuestro estilo tuviéramos enfrente a quien tuviéramos y eso tiene un peaje y más cuando el rival tiene las armas que tiene", añadió el técnico 'txuri urdin'.

"Sabíamos que podíamos sufrir a la espalda, por la gente buena al espacio que tienen, son los mejores en eso y lo han demostrado. Hemos tenido ocasiones muy claras, una pena que esas que hemos tenido no nos han dejado meternos en el partido. Seguramente nos hubiera dado algo de energía para afrontar de otra manera el resto del partido", añadió.

Preguntado por las expectactivas generadas, si había "gestionado mal" este aspecto, Alguacil lo rechazó. "El equipo ha hecho muy buenos partidos y quizá merecíamos esas expectativas. En ese sentido las expectativas las ha creado el equipo, pero también hay que ser conscientes de que lo que teníamos enfrente es uno de los mejores equipos del mundo. Si a eso añades que ellos han hecho y un gran partido y nosotros no tan bueno, pues ahí está la diferencia", analizó.

"El United es capaz -en estos momentos-, por los jugadores que tiene, de incluso ganar la 'Champions League'. Tengo tan claro que teníamos que ser nosotros que si teníamos que perder tenía que ser de esta manera. Ayer dije que iba a ver goles, pero pensaba que nosotros íbamos a tener más ocasiones y que íbamos a estar igual de acertados que ellos. No queríamos esta derrota tan abultada pero esto nos servirá para crecer. Ahora queremos mostrar nuestro estilo de juego en Old Trafford", sentenció.