Italia.- La Cámara de Diputados de Italia da luz verde al gabinete de Draghi con una amplia mayoría

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha logrado este jueves superar el último escollo para formar oficialmente gobierno tras obtener el amplio apoyo de la Cámara de Diputados, con 535 votos a favor, 56 en contra y 5 abstenciones, después del amplio aval obtenido un día ante en el Senado.

Con este resultado, Draghi consigue pasar el trámite parlamentario e Italia comenzará a contar con un nuevo Gobierno, después de que el anterior liderado por Giuseppe Conte fuera disuelto a finales de enero por las discrepancias en torno al destino de los fondos de recuperación europeos.

"Ahora es el momento de dar respuestas. El país atraviesa una de las épocas más oscuras de la historia y hay prioridades como las vacunas, el apoyo a las empresas, el IVA y las familias. Este es el camino a seguir", ha escrito el ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio en su cuenta de Twitter.

Entre quienes han votado 'no' están 16 diputados del Movimiento 5 Estrellas y los representantes del partido de extremaderecha Hermanos de Italia, cuya líder, Giorgia Meloni, avanzó que no darían su apoyo a Draghi porque no querían un país de "segunda división", que sin su oposición estaría "cerca de ser Corea del Norte".

Durante un discurso más breve que el emitido en el Senado el miércoles, Draghi se ha dirigido en esta ocasión a los diputados haciendo especial hincapié en la lucha contra la corrupción, pues "es fundamental", ha recalcado, para acabar con el crimen organizado de las mafias.

Draghi también ha remarcado la necesidad de una reforma del sistema judicial y por ello ha avanzado que el futuro gobierno "está comprometido con la mejora de la justicia civil y penal", además de que pretende que los juicios se agilicen con una "duración razonable" más acorde a los estándares del resto de países europeos.

En materia económica, el primer ministro italiano ha reconocido la labor de la pequeña y mediana empresa, a las que ha calificado como "la columna vertebral" de la productividad del país, junto con el turismo, sector que confía en que sea uno de los que primero se recupere tras la crisis de la pandemia.

Draghi también ha tenido palabras para el deporte y ha matizado que si bien en su intervención del miércoles ante el Senado se quedó sin mencionarlo "no quiere decir que sea menos importante" y lo ha calificado como algo "profundamente arraigado" en la sociedad y en el imaginario colectivo de Italia, que ha sido "fuertemente afectado por la pandemia".

"Este gobierno se compromete a preservar y apoyar el sistema deportivo italiano teniendo en cuenta su peculiar estructura y los múltiples aspectos que lo caracterizan, no solo en relación al impacto económico, inversiones y empleo sino también por su extraordinario valor social, educativo, formativo y sanitario", ha dicho.