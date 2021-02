Transportistas dan 10 días para subir pasaje en CDMX o realizarán 'acciones'

Concesionarios del transporte público de pasajeros en la Ciudad de México, integrados en Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), amagaron que si en 10 días el gobierno local no les da respuesta a su solicitud de un incremento tarifario, realizarán 'acciones' en la capital.

"Damos a las autoridades de la Ciudad de México lo que resta de febrero para que atiendan nuestras peticiones de manera seria, formal, sin dilaciones, y con respuestas congruentes a nuestras necesidades. Ya estamos cansados de que nos den atole con el dedo. De lo contrario, el primer día de marzo comenzaremos las acciones, que serán dadas a conocer en su momento", sentenciaron en rueda de prensa virtual.

Advirtieron que el transporte público en la ciudad está a punto de la quiebra ante la falta de subsidios o el alza tarifaria que han estado solicitando y que las autoridades han hecho caso omiso.

"Creímos en el discurso de los distintos gobernantes, de que si cambiábamos se nos iba a emparejar el costo de la tarifa para poder ofrecer un servicio de primera, nos encontramos en una situación difícil también porque cambiamos unidades, nos modernizamos, adquirimos modelos con lo último en tecnología, pero la tarifa en el transporte normal ni el costo por kilómetro en el Sistema Metrobús, permite salir con números negros", dijo Nicolás Vázquez, vocero de la FAT.

Al ser cuestionados sobre si no era una insensibilidad de su parte exigir un incremento tarifario -de dos pesos- en medio de la pandemia por Covid-19, los transportistas señalaron que es una cuestión de justicia social y de necesidad económica, no de necedad.

Ruta 49 se extinguió por crisis

Por la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, los transportistas señalaron que la Ruta 49, que tenía recorridos con 61 unidades del Metro Xola a Canal de San Juan y la Colonia Pantitlán, se extinguió.

"En estas condiciones y si la situación no mejora no creemos que aguante mucho (el transporte público) estamos trabajando en muchas rutas al 50% en semáforo naranja, una ruta ya despareció, la Ruta 49 hoy no se encuentra ni una unidad en servicio y, así como esta, varios compañeros en todas las zonas hay unidades paradas porque ya no alcanzaron a salir de la crisis […] la mayoría estamos por desaparecer", refirieron.

En cuanto al bono que les otorgó el gobierno de la CDMX, de cuatro mil pesos, indicaron que fue bajo el acuerdo de que, después de cinco meses, se daría el incremento tarifario, situación que quedó en el olvido.

"Ya nos cansamos de mesas de diálogo, de mesas de trabajo, de reuniones que sólo sirven para entretenernos y nos desmovilizan. Queremos solución de las autoridades a nuestros problemas porque, sin importarles otra cosa, ellos siguen construyendo obras y adquiriendo unidades nuevas, y si el fin es desplazarnos completamente, de una vez que lo digan", destacó el vocero de la FAT.

En cuanto a las acciones, indicaron que aún no saben en que consistirán, aunque el año pasado se hablaba de una movilización masiva o el paro de servicios.

