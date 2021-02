Alfonso Durazo afirma que Sonora está frete una oportunidad histórica para transformarse

En el registro de la candidatura común “Juntos haremos historia en Sonora” a la gubernatura de esa entidad, Alfonso Durazo Montaño declaró que esta transformación es parte del futuro inmediato de su estado y representa el mayor honor que ha recibido en toda su carrera política, “yo sólo sirvo para servir y este ha sido el sello de mi vida en el servicio público”.

El registro se realizó en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), recordó que sus orígenes en Bavispe, en el Sonora profundo, forjaron su solidaridad y compromiso social. Aseguró además que su patrimonio está a la vista de todos y está abierto al escrutinio de la gente.

Durazo Montaño dijo que ha asumido los costos de su lealtad a la causa y que siempre ha seguido fiel a sus convicciones: “Cuando por dignidad he debido levantarme nadie me ha sentado. No todos pueden decir lo mismo”.

Reprochó que en las últimas décadas los sonorenses han sufrido mayores índices de desigualdad y de pobreza, mala calidad de los servicios públicos, finanzas públicas estatales y municipales que se encuentran en terapia intensiva debido a instituciones del estado podridas y resultado de niveles históricos de corrupción.

“El próximo 6 de junio empezaremos a cambiar esa historia. Por el bien de todos vamos a liberar al gobierno de los responsables de nuestro atraso. Ya pasó su tiempo. Ya se les acabó a quienes convirtieron al gobierno en un instrumento de saqueo y extorsión institucional. Es la hora de su relevo político”, añadió.

Aseguró que con su candidatura se inicia una una de las etapas políticas más promisorias para el estado, “ya que se recuperará al gobierno para ponerlo al servicio de la gente y se gobernará bajo los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y sobre todo, cuando el pueblo elige, el pueblo manda”.

Alfonso Durazo, candidato del Partido del Trabajo

Previo a su registro ante el Instituto Estatal Electoral, el morenista se convirtió en el candidato a gobernador del Partido del Trabajo. La delegada Política Nacional, Magdalena Núñez, destacó haber sido compañera de Durazo Montaño en la LXII Legislatura del congreso federal, a quien consideró “un hombre de gran trayectoria que ha estado en los momentos más trascendentes del país”.

“Sabemos de su compromiso, sabemos de su amor no solo de su tierra, también por México, por ello, en el PT estamos seguros de que vendrán nuevos tiempos para Sonora”.

Alfonso Durazo agradeció al dirigente estatal, Ramón Flores Robles, a los representantes populares, dirigentes y militantes petistas en Sonora, pidió su respaldo para ser gobernador de su estado natal.

“Yo aspiro al respaldo del PT como un aliado de gobierno. No sólo quiero que me ayuden a ganar. Quiero que me ayuden a gobernar. Todo aquel que sume su esfuerzo comprometido en este proyecto, desde ahorita les digo: quien ayude a ganar le pediré que me ayude a gobernar”, concluyó Durazo Montaño.

Acompañaron al candidato, Mario Delgado y Citlalli Hernández presidente y secretaria nacional de Morena; Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde; Sonia Rincón, dirigente de Fuerza Turquesa; Magdalena Núñez, delegada Política Nacional del Partido del Trabajo.

José Alejandro Peña, senador por Morena; Jacobo Mendoza, dirigente estatal de Morena; Jesús Javier Ceballos, dirigente estatal de Nueva Alianza Sonora; Omar del Valle Colosio, dirigente estatal del Partido Verde y Ramón Ángel Flores, comisionado político estatal del PT.

