Andrés Roemer niega que haya abusado sexualmente de bailarina

El escritor y embajador de Buena Voluntad de la Unesco, Andrés Roemer, negó las acusaciones en su contra sobre presuntamente haber abusado sexualmente de varias mujeres, las más reciente hecha por la bailarina Itzel Schnaas, quien denunció que la agresión ocurrió en el domicilio de Roemer.

A través de su cuenta de Twitter negó la acusación, así como que la Unidad de Género de Grupo Salinas haya hecho algún pronunciamiento.

“Niego rotundamente el supuesto abuso que señala Itzel Schnaas. Lo hablamos en una reunión en Saks San Ángel el 14 de febrero. Es falso también que la Unidad de Género de Grupo Salinas se haya pronunciado sobre el caso, que declaró improcedente”, escribió en Twitter.

En esa misma red social publicó un video en donde compartió una parte de una conversación con Itzel Schnaas, la cual ocurrió en un restaurante en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, el 14 de febrero y a la que acudieron dos testigos; según el audio, dos personas estarían detrás de la denuncia contra Roemer, ya que tienen diferencias con él.

“Les comparto el fragmento de la conversación con Itzel Schnaas donde ella insiste en que me defendió durante 8 meses, su supuesto agresor, en contra de los intereses de dos personas que buscan desprestigiarme por abuso sexual”.

Les comparto el fragmento de la conversación con Itzel Schnaas donde ella insiste en que me defendió durante 8 meses —su supuesto agresor— en contra de los intereses de dos personas que buscan desprestigiarme por abuso sexual:https://t.co/zXs8UH2QNe — Andrés Roemer (@RoemerAndres) February 20, 2021

En una parte del audio Lidia Camacho, una de los testigos, dice que en una plática previa con Itzel, identificaron que habría dos personas que quieren usar a la joven para acusarlo de abuso sexual.

Itzel responde que no tiene acceso a la Unidad de Género de Grupo Salinas, pues no trabaja para esa empresa, pero quieren usarla como ficha de “ellos, que no sé quién son ellos, que tengan probablemente una enemistad política, para colocarse ellos y desprestigiarte a ti, se los dije de frente”.

Esta declaración fue agradecida por el escritor y dijo que esta situación “también es muy dolorosa”.

Itzel contestó: “Andrés, durante ocho meses yo me puse taconcitos, gabardina, saco, pantalón, lo que fuera para ir a Grupo Salinas y defenderte. Para decir que no iba yo a destrozarte y que mucho menos quería que alguien se posicionara haciéndote daño”.

Roemer termina su video: “Esto lo dijo un día antes de publicar el video, como podrán observar y según su versión, detrás de esta denuncia están los intereses de dos personas, ajenos a los movimientos en pro de los derechos de la mujer, movimientos que para mi son auténticos e imprescindibles, mi único propósito es que se conozca la verdad y que se esclarezca este asunto”.

