Avión pierde parte de su motor derecho y aterriza de emergencia en Colorado

Un avión que sobrevolaba Broomfield, Colorado, en Estados Unidos, arrojó escombros en varios lugares este sábado, informó la policía local. El Boeing 777-200 experimentó una falla con su motor derecho después del despegue y aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Internacional de Denver, dijo la Administración Federal de Aviación ( FAA, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento no se han reportado heridos, indicaron las autoridades. ABC News mencionó que la policía difundió en redes fotos de escombros afuera de una vivienda.

"Algunos de los escombros cayeron en Commons Park y en los vecindarios de Northmoor y Red Leaf", de acuerdo con las autoridades. "Nuestros oficiales están trabajando para localizar todos los escombros", indicaron.

El vuelo 328 de United se dirigía a Honolulu, reportó la FAA, que investigará, junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el incidente.

Así se reportó el hecho en redes sociales:

Parte de la cubierta de un #B777 de United Alirlines ha caído sobre una casa de Denver (EEUU). El avión, matrícula N772UA, estaba despegando hacia Honolulu como #UA328. No ha habido heridos. 📸 Kieran Cain, https://t.co/uaMtfxLPLf pic.twitter.com/vv84CWuX87 — On The Wings of Aviation (@OnAviation) February 20, 2021

Un milagro lo del UAL 328, por suerte logró aterrizar.

Escombros cayeron en distintos barrios de Denver. pic.twitter.com/oI3mu4gieV — Pullback Leeson (@GekkoLeeson) February 20, 2021

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Another photo of debris from a home off Elmwood in @broomfield. pic.twitter.com/VXEHEMpeDD — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

