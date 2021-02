Reprobable y lamentable que 10 países acaparen vacunas contra Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el acaparamiento de vacunas contra el Covid-19 por 10 países es lamentable, ya que él propuso ante la Organización de las Naciones Unidad (ONU) que hubiera una distribución equitativa del biológico, manifestación que fue aceptada casi por unanimidad, pero no ha ocurrido así.

“Nosotros presentamos una resolución en la ONU para que no se acaparara las vacunas, algo que lamentablemente está sucediendo; esa resolución se aprobó casi por unanimidad, pero sólo se está vacunando en 80 países, 10 países acaparan 80 por ciento de todas las vacunas; el resto, 70 países contamos con el 20, pero lo más grave y reprobable es que cerca de 120 países no tienen una sola dosis, esto no puede pasar desapercibido”, dijo tras inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional en Tijuana, Baja California.

Ante esta situación, dijo que se tiene que llamar a los gobierno en donde están las plantas de las farmacéuticas que producen las vacunas para que actúen con solidaridad y fraternidad.

“Es momento de demostrar con hechos que hay una política en el mundo en favor de los derechos humanos; en este caso, en favor del derecho a la salud, a la vida, que es el principal de los derechos humanos”, añadió.

Llegada de vacunas a México desde China

La mañana de este sábado llegaron a México 200 mil vacunas Sinovac contra el Covid-19 desde Hong Kong, así lo dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mediante su cuenta de Twitter.

Ebrard agradeció al embajador de China en México, Zhu Qingqiao, pues aseguró que fue una pieza importante durante la gestión de las vacunas, las cuales se suman a otras que ya se están aplicado en México como Pfizer y AstraZeneca.

“Llegaron las 200 mil dosis de la vacuna Sinovac desde Hong Kong. A partir de hoy México estará aplicando vacunas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Llegarán en total 10 millones de dosis de esta vacuna en las semanas siguientes”, informó Ebrard en redes sociales.

