Rusia.- El Kremlin no percibe "reciprocidad" de EEUU ni de la UE en sus intentos para normalizar las relaciones

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Kremlin ha lamentado este sábado la falta de "reciprocidad" por parte de Estados Unidos o de la Unión Europea en los esfuerzos del Gobierno ruso para normalizar las deterioradas relaciones entre ambas potencias internacionales, en los primeros comentarios tras el duro discurso de este viernes del presidente norteamericano, Joe Biden, quien acusó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de ejercer tácticas de intimidación.

"Rusia ha estado y sigue estando interesada en establecer buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea. Estamos haciendo mucho por ello, tratando de inducir a nuestros colegas a mostrar voluntad para normalizar las relaciones", ha declarado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

"No siempre lo logramos y no siempre vemos reciprocidad, pero últimamente no la estamos viendo en absoluto", ha añadido el portavoz en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.

Durante su discurso del viernes con motivo de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Biden pidió al Kremlin que se abstenga de recurrir a tácticas de intimidación y permita a los países que elijan libremente y "sin amenazas" su propio futuro.

"Sus líderes intentan describirnos como si fuéramos tan corruptos como ellos. Pero el mundo, entre ellos los propios ciudadanos rusos, sabe que no es verdad", ha manifestado Biden, antes de acusar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de intentar "debilitar el proyecto europeo y la unidad transatlántica", porque "al Kremlin le resulta mucho más fácil intimidar a estados individuales que en lugar de negociar con una comunidad unida".

"Los desafíos con Rusia son diferentes a los de China, pero son igual de importantes. Esto no es un enfrentamiento entre el Este y el Oeste. Queremos un futuro donde los países puedan elegir su camino sin amenazas. No podemos regresar a los bloques de la Guerra Fría", ha añadido el presidente quien ha reivindicado la integridad territorial de Ucrania en el conflicto entre Kiev y las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk.

En lo que concierne a la UE, el pasado 12 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que Moscú estaría preparado para romper las relaciones con la UE, si las posibles nuevas sanciones de Bruselas ponen en riesgo la economía rusa.

Sin embargo, Peskov aclaró después que Rusia no quiere romper los lazos con el bloque comunitario, sino desarrollarlos, pero que a la vez Moscú está preparado para el peor escenario en sus relaciones con Bruselas