Apps de préstamos urgentes crecen hasta 20% durante el confinamiento

Los préstamos urgentes a través de aplicaciones (apps) crecieron a doble dígito durante el último año; debido a las necesidades económicas desatadas por la pandemia del Covid-19.

El Informe de Aplicaciones Móviles de Finanzas 2020, publicado por las empresas Liftoff, Adjust y App Annie, reveló que los usuarios activos de dichas apps crecieron 50% durante el último año.

Mientras que los aplicativos de los bancos avanzaron a una tasa de 35% en el mismo periodo; lo cual muestra la relevancia que han tomado dichas plataformas; frente a las necesidades de efectivo de la población.

David Lask, CEO de Tala, una app de la India, con más de tres años en el mercado mexicano, explicó que –en particular- las apps de préstamos urgentes para la población no bancarizada tuvieron un crecimiento general de 14%, en operaciones y clientes durante 2020.

Aunque en el caso particular de su empresa, la expansión de los préstamos tuvo “una desempeño superior” a ese digito; que la acercaría a niveles de 20% durante la pandemia del Covid-19.

Mercado de las apps de préstamos

En una entrevista con Publimetro, el directivo explicó que el mercado potencial de las apps de préstamos urgentes está integrado por 50% de la población del país; que no está bancarizada o no cumple con los requisitos de crédito exigidos por los bancos tradicionales.

Precisó que, los estudios más recientes, indican que el crecimiento de las apps está asociado a las necesidades urgentes de la población; desde productos básicos, hasta la cobertura de servicios.

Además, apuntó, de otras personas que requieren de efectivo para mantener las actividades de un pequeño negocio: insumos, pago de mercancías o completar el dinero para la renta.

“En Tala los préstamos van de 500 a cinco mil pesos; con un plazo de pago de 30 días; tenemos una tasa de interés de 5% mensual; y si el cliente no cubre el préstamo en ese plazo, hay una comisión por pago tardío por otro 5%”, indicó David Lask.

Claves para solicitar un préstamo en línea

Para solicitar un préstamo en línea, el sitio ferratum.mx te recomienda:

1. Investiga

No te limites a elegir el primer prestamista que encuentres; compara opciones en tasas de interés, las sanciones por pagos atrasados y las políticas de privacidad. Incluso revisa sus redes sociales para encontrar información más personalizada.

2. Conoce tus límites de dinero

No pidas un préstamo, si por el momento no tienes la capacidad de pago. Esto puede desencadenar un ciclo de deudas y es simplemente una fuente de estrés que no es necesario cargar.

3. Considera tu situación

Pregúntate: ¿Por qué estas solicitando un préstamo? ¿El monto que necesitas es el adecuado? ¿En qué tiempo puedes liquidarlo? Se recomienda utilizar estos servicios sólo cuando sea necesario.

4. Presta atención a los detalles

Todos los acuerdos y contratos financieros son jurídicamente aplicables y tienen un conjunto de normas para ser acatadas. Puede parecer una pérdida de tiempo leerlas; pero para eso son, para ser revisados e identificar el aspecto favorable, beneficios y obligaciones.

5. Aplicar en línea

Antes de realizar la solicitud, es importante leer los requisitos que se solicitan y asegúrate de cumplirlos: edad mínima que se pide, identificación oficial, estado de cuenta bancaria, CLABE Interbancaria, historial crediticio.

