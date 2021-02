Argentina.- Políticos argentinos acusados de vacunarse de forma privilegiada explican sus casos

El periodista argentino Horacio Verbitsky que ha destapado el escándalo se disculpa por vacunarse

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Los políticos argentinos, el diputado Eduardo Valdés y el senador Jorge Taiana, quienes se encuentran entre la lista de acusados de formar parte del escándalo de nepotismo en el acceso a las vacunas contra el coronavirus, se han visto "obligados" a dar explicaciones sobre su vacunación.

En su cuenta de Twitter, han compartido una carta en la que explican que se vacunaron "con personal de salud del Hospital Posadas, luego de haber sido invitados por el presidente Alberto Fernández a integrar su comitiva en el viaje a México".,

El caso se conoce ya en Argentina como el de las "vacunaciones VIP" también ha implicado al líder sindical y presidente del Club Atlético Independiente, Hugo Moyano, su esposa y su hijo adolescente, según revela el diario 'La Nación'.

Moyano ha reconocido en las últimas horas su vacunación pero no dentro de la "nómina de vacunados VIP", sino que al ser "el presidente de dos obras sociales", recibió la Sputnik V.

Frente a estas declaraciones, un funcionario del Gobierno de Buenos Aires ha respondido que "la explicación de Moyano es un disparate" puesto que las vacunas eran para el personal de salud".

EL ORIGEN DEL ESCÁNDALO

El ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, dimitió el pasado viernes después de que Alberto Fernández pidiese su renuncia al destaparse un escándalo de nepotismo en el acceso a las vacunas contra el coronavirus.

El escándalo salió a la luz después de que el periodista argentino Horacio Verbitsky asegurara durante una conversación con la emisora de radio El Destape que había accedido a la vacuna contra el coronavirus de manera prioritaria gracias a la gestión de su "viejo amigo" González García.

Verbitsky fue más allá y añadió que cuando estaba yendo hacia el hospital recibió un mensaje directo de González García. "Me dijo que iba a ir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna".

El periodista argentino ha admitido su "arrepentimiento" y reconoce que vacunarse de forma privilegiada "fue un error grave del que me arrepiento y pido disculpas", ha publicado en su blog personal El cohete a la luna y lo ha recogido el diario 'Clarín'.

Para Verbitsky, sus declaraciones se hicieron pensando que "no fuera algo incorrecto" ni "el ejercicio de un privilegio". Además, ha respondido a quienes lo han acusado de haber organizado una operación política para expulsar del Gobierno argentino al ministro de Salud. "Se ha llegado a extremos delirantes", ha respondido ante esas acusaciones.

Finalmente, ha añadido más detalles de su vacunación. "Alarmado ante el noveno contagio en mi familia, lo consulté (con Ginés González) sobre si me correspondía. Me dijo que sí y que debía hacerlo en el Hospital Posadas, uno de los tres nacionales, que depende del Ministerio" a lo que ha añadido que "horas antes, desde la secretaría privada del ministro de Salud me indicaron que un equipo ambulante del hospital lo haría en el propio ministerio". "No debí haberlo consentido", ha concluido.