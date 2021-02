Los aspirantes a candidaturas independientes en Jalisco se quedaron a medio camino

En este proceso electoral serán pocos los aspirantes a candidaturas independientes quienes aparecerán en las boletas. Acusan que el tema de la pandemia afectó sus proyectos políticos, pero a eso se sumó la falta de atención del árbitro electoral. Acusan, incluso, que estas omisiones derivaron en la muerte de uno de los aspirantes.

Para el caso de diputados, debían acreditar dos por ciento del listado nominal del distrito electoral por el que buscan contender; y para alcaldes, dos por ciento del listado nominal del ayuntamiento al que aspiraban.

El primer acto era constituir una asociación civil y registrarla ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de abrir una cuenta bancaria a nombre de su organismo. Las complicaciones reales iniciaron con recolectar las firmas con una aplicación para smartphones ineficiente y por otro lado la pandemia, que complicó la recolección de los apoyos.

Además de tomar fotos de las personas, deben tomar imagen de su credencial de elector. / FOTO: Héctor Escamilla

Los contendientes denunciaron constantemente que la aplicación para la recolección de rúbricas registraba fallas constantes: no reconocía las firmas, las descartaba, se trababa en las cargas y obligaba a las personas a tomarse una foto, exponiendo a colaboradores, aspirantes y los mismos simpatizantes a contagios de Covid-19.

“La aplicación tiene estos problemas que no teníamos en el 2018. El tema más importante es el de la salud y donde hay muchas inconsistencias. Hay personas de la tercera edad que con buena voluntad nos quieren otorgar su firma pero primero deben tener el rostro descubierto, aunque son personas que por su edad son más vulnerables al tema el contagio. También al momento de querer hacer la firma, es una aplicación virtual, si les cuesta trabajo incluso hacerla papel, ¡imagínense en la aplicación que tiene que ser con el dedito! Entonces la firma no queda bien y cuando se refleja en el sistema del INE, este tipo de apoyo ciudadanos que recabamos aparecen como con inconsistencias, quiere decir que no nos cuenta la firma a pesar de la voluntad del ciudadano”, acusó Luis Ángel Morales, quien aspira a la candidatura por Tonalá.

A este tema se suma que la aplicación requería la foto ser tomada a menos de metro y medio de distancia para ser validad. El otro asunto sería que por la pandemia y los botones de emergencia, entre enero y febrero, se complicó la recolección de firmas porque la gente estaba en sus domicilios.

Las cifras

43 aspirantes los que se registraron para una candidatura independiente

30 personas buscaban una alcaldía en los municipios de Tonalá, Tlajomulco, Sayula, Zapopan, San Juanito de Escobedo, Zapotlán el Grande, Chapala, Puerto Vallarta, Autlán de Navarro, Tequila, Cocula, Ocotlán y Tepatitlán

13 aspirantes buscaban legislar por los distritos 8, 9, 10, 11, 13 y 14.

5 habrían logrado las firmas necesarias para aparecer en las boletas.

A pesar de sus quejas por las fallas del proceso, la autoridad no atendió. Ni el Instituto Nacional Electoral (INE), ni el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) hicieron caso a las solicitudes de extender el tiempo de recolección de apoyos. Incluso se interpuso un juicio de derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Estado, pero la sentencia les fue desfavorable.

“Muchos de nuestros auxiliares, que eran quienes nos ayudaban a recabar firmas, desistieron kla gran mayoría, yo me quedé inclusive solo capturando firmas. Nosotros fuimos responsables, pero las autoridades, no; no hicieron lo conducente para garantizar la seguridad de nosotros. Ni siquiera le dijeron a la ciudadanía que estaba este proceso, no hubo ninguna promoción del Instituto Electoral sobre las candidaturas independientes”, señaló Alfredo Manzano, aspirante al distrito 14.

Deceso de aspirante, acusan negligencia

Las omisiones del tribunal afirman cobraron factura. Manuel Ponce, aspirante a Guadalajara enfermó de Covid-19 y murió. A decir de Eduardo García Jaime, aspirante al distrito 10, fueron las omisiones del IEPC e INE las responsables, porque nunca se atendieron los riesgos de la app o la recolección de firmas en pandemia.

“Estaba todo el día en las calles, como nosotros, entonces fue en el proceso de recolección de firmas que se enfermó (…) En este caso estamos sumamente inconformes, estamos de luto por nuestro compañero, y queremos visibilizar que el INE y el IEPC son responsables del fallecimiento de nuestro compañero”, explicó Eduardo García Jaime, aspirante al distrito 10.

A detalle