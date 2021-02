Fútbol.- Piqué: "Es un golpe duro, duele muchísimo"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué ha asegurado que el empate de este domingo ante el Cádiz (1-1) es "un golpe duro" y "duele muchísimo", sobre todo después de la derrota en 'Champions' esta misma semana ante el Paris Saint-Germain y porque les ha impedido acercarse al líder Atlético de Madrid, aunque cree que luchar por el título de LaLiga Santander "no" es "inasumible", a pesar de que está "difícil".

"Duele muchísimo, porque la derrota del Atlético de Madrid nos daba una oportunidad para meternos ahí", declaró a Movistar LaLiga. "Perder dos puntos con un penaltis en el 90 es difícil de asimilar. Viniendo de donde veníamos, era importante sumar los tres puntos para meternos cerca de la cabeza", añadió.

Aun así, el central azulgrana no cree que LaLiga esté perdida, a pesar de que se encuentran a siete puntos de los rojiblancos. "En cada partido que no ganas, tus opciones se reducen un poquito. Creo que LaLiga va para largo. Hay una distancia importante, pero no inasumible. Dependerá de cómo afrontemos los próximos partidos. Ellos están adelante, pero van a perder puntos", manifestó.

"Si nosotros cogemos una buena dinámica de juego ligada a los resultados, podemos tener opciones. Está difícil, pero lo tenemos que intentar. Hoy no se ha dado y es un golpe duro. Toca levantarse, el miércoles tenemos otro partido en casa contra el Elche, intentaremos sumar los tres. Lo de hoy no lo esperábamos", reconoció.

En este sentido, recordó que los objetivos de la temporada "están vivos los tres". "Sí que es verdad que, si somos realistas, están muy complicados, sobre todo la 'Champions'. En la Copa tendremos alguna opción, estoy convencido. En LaLiga tenemos que recuperar nuestro juego y nuestras sensaciones; ya pueden perder los demás, que si no lo hacemos, no vamos a llegar. Tenemos que centrarnos en nosotros a pesar de estos dos golpes duros de esta semana. Hay que mejorar anímicamente", expuso.

En otro orden de cosas, el futbolista barcelonés analizó el duelo ante el cuadro cadista. "Ellos nos pusieron en complicaciones, porque se cierran mucho atrás, pero hemos generado bastante; hemos tenido un par de goles anulados, varias ocasiones, y ellos han tenido una clara en la primera parte, nada más", explicó.

Por último, Piqué habló de sus sensaciones tras volver a jugar esta semana después de tres meses de baja por lesión. "Estoy un poco cansado, pero contento de volver tan pronto, no me lo esperaba. La recuperación ha ido muy bien. Estoy recuperando sensaciones poco a poco; después de tanto tiempo y de no tener la oportunidad de entrenar mucho, tengo que ir cogiendo las sensaciones con los partidos. Espero poder ayudar al equipo hasta final de temporada", concluyó.