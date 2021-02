Israel/Siria.- Israel habría pagado por vacunas rusas para Siria dentro de un acuerdo de intercambio de prisioneros

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Israel habría pagado casi un millón de euros a Rusia para la compra de vacunas del coronavirus destinadas a Siria en el marco de un acuerdo para el intercambio de prisioneros entre Siria e Israel alcanzado con la mediación de Moscú.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que "ni una sola vacuna israelí" ha sido incluida en el acuerdo, pero no ha negado que se pagara por las vacunas rusas.

Fuentes israelíes citadas por la prensa del país han informado de que se pagaron 1,2 millones de dólares (unos 990.000 euros) dentro del acuerdo para la liberación de una ciudadana israelí que ingresó en suelo sirio. Dos pastores sirios apresados en Israel también forman parte del pacto, anunciado el viernes por Netanyahu.

Desde el primer momento, la prensa israelí informó de que "un aspecto central del acuerdo" no se podía publicar por censura militar, vigente en Israel cuando se trata de cuestiones de seguridad nacional. "La cuestión sería muy polémica para la población israelí", informó el diario 'The Times of Israel'.

Moscú también habría pedido que la cláusula fuera secreta y los medios de comunicación estatales de Siria han rechazado la "información falsa" sobre este acuerdo. En Siria todavía no ha comenzado la campaña de vacunación.

Sin embargo, el primer ministro Netanyahu afirmaba este sábado que "ni una sola vacuna israelí de la COVID-19 ha ido a parar a ese asunto". "Trajimos de vuelta a la joven y he dado las gracias por ello al presidente (Vladimir) Putin, pero respeto la petición de Rusia de no decir nada más", dijo.