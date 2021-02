Acusan carencias en cuerpo de policías; exigen a Congreso iniciativa que elimina contratos temporales

Integrantes de diversas agrupaciones policiacas de Oaxaca exigieron al Congreso local aprobar la iniciativa de reforma de ley presentada por el diputado Horacio Sosa Villavicencio en la que obligan al Gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat, a otorgar prestaciones de ley a los cuerpos policiacos.

Julieta Martínez Sumano, integrante de la Policía Estatal; y Marino Cuazozón Pichal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, pidieron el apoyo de la LXIV Legislatura para analizar la propuesta que les brindaría beneficios como un trabajo de base, antigüedad y fondo de vivienda, entre otros.

“Los agentes hoy no somos de base. Cada año se renueva el contrato, por lo que no tenemos antigüedad y por lo mismo no contamos con el aumento de ley de las vacaciones, no tenemos derecho a fondo de vivienda, no tenemos préstamos quirografarios ni otras prestaciones de las que gozan los trabajadores de base”, denunciaron mediante un comunicado entregado al Congreso Local este mes.

En noviembre pasado, el diputado de Morena, Horacio Sosa Villavicencio presentó la iniciativa que contemplaba también la capacitación de los cuerpos policíacos, la cual está en la “congeladora” y continúa sin ser aprobada.

Actualmente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca trabajan bajo contratos temporales que van de los tres a los 12 meses, lo que implica inestabilidad laboral y frecuentes despidos arbitrarios e injustificados.

“La reforma atendería el rezago en capacitación y la certificación como requisitos para el ingreso y permanencia. Cabe mencionar que desde 2012 no se ha hecho ninguna academia del curso básico, entonces, cientos de elementos que ya están en activo no tienen la capacitación mínima, por lo que no deberían portar un arma”, advirtieron.

Además, solicitaron contemplar que esta reforma y adición a la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca y la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca cambie las condiciones actuales de jubilación y pensiones que les permita tener una jubilación justa y digna después de una vida de servicio a la sociedad.