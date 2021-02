Qué aerolíneas vuelan con Boeing 777 recientemente prohibidos en EU y Japón

Japón, Estados Unidos y Reino Unido prohibieron a las compañías aéreas que aviones Boeing 777 con motores de la familia Pratt & Whitney 4000 despeguen, vuelen y aterricen en su territorio.

La decisión de los órgano reguladores llega después de que el motor de una aeronave de este tipo de United Airlines quedara envuelto en llamas en pleno vuelo y perdiera algunas partes, que fueron a caer en barrios residenciales del estado de Colorado (Estados Unidos). El avión aterrizó después sin contratiempos en el Aeropuerto Internacional de Denver.

A raíz del incidente, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció que llevaría a cabo inspecciones adicionales de los Boeing 777.

Estados Unidos.- Boeing recomienda la suspensión de vuelos de los 777 equipados con el motor que falló Boeing recomienda suspender las operaciones de los 69 aviones 777 en servicio y los 69 en almacén equipados con los motores ‘Pratt & Whitney’ 4000-112, modelo que sufrió un incidente el pasado sábado en Estados Unidos con la aerolínea United Airlines, hasta que la Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA, por sus siglas en inglés) identifique el protocolo de inspección adecuado.

Pratt & Whitney 4000 es una familia de motores tipo turbofán con un empuje certificado de 230 a 441 kilonewtons. Entró en servicio en junio de 1995 en United Airlines, siendo el primero con una certificación ETOPS de 180 minutos.

“Boeing apoya la decisión de ayer de la Oficina de Aviación Civil de Japón y la acción de hoy de la FAA de suspender las operaciones de aviones 777 propulsados ​​por motores Pratt & Whitney 4000-112. Estamos trabajando con estos reguladores mientras toman medidas con estos aviones inmovilizados y Pratt & Whitney realiza más inspecciones”, señaló en un comunicado el constructor aeronáutico norteamericano en un comunicado.

En el mismo, Boeing recomienda “suspender las operaciones de los 69 aviones 777 en servicio y 59 estacionados con motores Pratt & Whitney 4000-112 hasta que la FAA identifique el protocolo de inspección apropiado”.

“Aunque la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) está en curso, Boeing está monitoreando activamente los eventos recientes relacionados con el vuelo 328 de United Airlines”, añade.

En concreto, el Ministerio de Transporte de Japón ordenó a las aerolíneas Japan Airlines Co Ltd (JAL) y ANA Holdings Inc que suspendieran el uso de 777 con motores P&W4000 mientras considera tomar medidas adicionales.

Operadores con Boeing 777 en su flota

Luego del incidente el avión comercial realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Denver / AP

Los principales operadores de este modelo son Emirates, Singapore Airlines, United Airlines y Air France, aunque aún no se han especificado los modelos que cuentan con este tipo de motores implicados en el incidente del vuelo de United. Desde octubre de 2019, Emirates es la compañía que más unidades tiene, con 155 Boeing 777 en su flota.105​ La compañía con sede en Dubái es el único cliente que ha encargado todas las versiones del 777, incluyendo el -200,-200ER, -300,-300ER, y los modelos cargueros 777F.120​ Uno de los -300ER es el número 1000 construido y el 102 en la flota de Emirates, y este se dio a conocer en una ceremonia de fábrica en marzo de 2012.2​

Llueven escombros del cielo al fallar el motor de un avión tras despegar en Denver Luego del incidente el avión comercial realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Denver

Un total de 1456 aviones (de todas las variantes) se encontraban en servicio de diferentes importantes aerolíneas de todo el mundo a mediados de diciembre de 2019, especialmente con:

Emirates (140)​

United Airlines (96)​

Qatar Airways (81)​

Air France (70)​

American Airlines (67)​

Cathay Pacific (66)​

British Airways (59)​

Korean Air (54)

All Nippon Airways (50)

FedEx Express (46) ​

Turkish Airlines (41)

EVA Air (39) ​

Saudia (39) ​

Japan Airlines (35)

Singapore Airlines (34)​

China Southern Airlines (29)​

KLM (29)

Air China (28)​

Air Canada (25)​

Etihad Airways (24)​

Thai Airways (20)​

China Eastern Airlines (20)​

Ethiopian Airlines (19)​

Aeroflot (19)​

Air India (18)

AeroLogic (15)

Air New Zealand (15)​

China Airlines (13) 145​

Delta Air Lines (12) 146​

Swiss International Air Lines (12) 147​

Pakistan International Airlines (12)

Alitalia (12)

Emirates SkyCargo (11) 148​

Garuda Indonesia (10) 149​

Rossiya (10) 150​

Philippine Airlines (10)

LATAM Brasil (10)

Kuwait Airways (10)​

Southern Air (9)​

Lufthansa Cargo (9)​

Asiana Airlines (9)​

Nordwind Airlines (9)

China Cargo Airlines (8)​

China Air China Cargo (8)​

TAAG Angola Airlines (8)​

Austrian Airlines (6)​

EgyptAir (6)​

El Al (6)

Entre otras aerolíneas, algunas de estas mencionadas tienen frecuencias que sobrevuelan el territorio mexicano por lo que se podrían ver afectadas por la decisión tanto de Estados Unidos como del Reino Unido.