Edificio del Centro Histórico amanece bañado en sangre; vecinos desconocen qué sucedió

A un costado del Teatro Fru Fru, más de 20 familias de un edificio de la calle Donceles en el Centro Histórico amanecieron el sábado pasado para encontrase con paredes y pasillos llenos de sangre.

De acuerdo con los residentes, la madrugada del 20 de febrero escucharon gritos del último departamento que se ubica en el sexto piso del inmueble que se ubica frente a la ex sede del Senado de República.

En entrevista con Publimetro, los vecinos afirmaron que solicitaron la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quienes acudieron este domingo al edificio en una patrulla; sin embargo, ante la falta de una denuncia formal, decidieron retirarse sin levantar un reporte.

El día domingo 22 de febrero del 2021, los vecinos que vivimos en Donceles 22B amanecimos y nos dimos cuenta que todo el edificio desde el primer hasta sexto piso estaba cubierto con sangre. Poco a poco fue saliendo la versión de que una pelea había tenido lugar en el departamento 62 y alguien había arrastrado a una persona ensangrentada por las escaleras hasta la entrada

“Entre las 3:00 y 4:00 de la mañana (de la madrugada del domingo 21 de febrero) escuchamos gritos y ruidos de pelea que provenían del elevador, eran dos jóvenes golpeando a un tercero; lo arrastraron por las escaleras desde el sexto piso hasta planta baja”, externaron.

Según detallan, se trató de un conato de bronca entre los inquilinos del departamento 62, en el que, aseguran, no saben a ciencia cierta quién lo habita, ya que la dueña del lugar lo renta para diversas actividades desde hace varios años.

Por temor a represalias, ninguno de los habitantes de este edificio – hasta este lunes – ha denunciado los hechos, únicamente levantaron un reporte para dar a conocer la situación entre los vecinos de este inmueble. Incluso, se pudo constatar que las paredes y escaleras continúan con manchas de sangre.

"Desde ahí hasta el día de hoy 22 de febrero, nadie sabe exactamente qué pasó y todos tienen miedo de denunciar porque los dueños del departamento 62 siempre han sido muy conflictivos. Hasta el día de hoy no hay denuncia, nadie sabe si quien bajo está bien o no y el edificio sigue cubierto de sangre casi en su totalidad sin que la policía haya querido hacer nada porque supuestamente no hay denuncia ni crimen claro qué perseguir. Hubo un testigo de los hechos que no quiere declarar por miedo a represalias.

Además de la sangre que se encuentra en los pasillos del edificio, varios vecinos reportaron que aún se encuentra ropa del incidente del sábado pasado.