Fútbol.- El futbolista chino Wu Lei (Espanyol) resume su experiencia en España: "Vine a estudiar y aprender"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El delantero chino del Espanyol Wu Lei resumió con dos palabras, "aprender" y "sentir", su experiencia en el fútbol español, en el que debutó hace ahora dos años y confía en el retorno la próxima temporada a LaLiga Santander con el club catalán.

"Vine a estudiar y a aprender. Quiero sentir no solo el fútbol español, sino también la cultura. En los últimos dos años, he aprendido y experimentado mucho tanto en LaLiga Santander como en LaLiga Smartbank. En esta temporada, puedo sentir el ambiente de la Segunda División, con los métodos de supervivencia de cada equipo, y vivir el fútbol español en todos los aspectos. Por eso, de Primera a Segunda, no tengo sensación de pérdida", dijo Wu Lei en una entrevista a la agencia china Xinhua que recoge Europa Press.

El futbolista despertó una gran atención cuando debutó en la liga española en febrero de 2019 e, incluso, fue apodado la "esperanza de toda China". Sin embargo, el verano pasado, cuando el Espanyol descendió de la máxima división a la segunda, la fiebre futbolística que provocó parece haberse enfriado un poco.

El principal objetivo del Espanyol este año, subrayó, es "volver a LaLiga Santander", una meta en la que tienen "mucha confianza" pues el Espanyol se ha mantenido entre los tres primeros de la clasificación durante más de la mitad de la temporada.

Hasta el momento, Wu Lei ha jugado 19 partidos, en total 627 minutos, con un promedio de 33 minutos por partido. En comparación con los 52 minutos de la temporada pasada, su presencia se ha reducido. Pero ante la competencia, Wu Lei no tiene miedo, pues, según dijo, es algo que "existía desde el primer día" que llegó a Barcelona.

Wu Lei ha marcado 2 goles en Liga y 1 gol en la Copa del Rey. En su opinión, ni la posición ni el cambio táctico son una excusa para su escaso desempeño: "Ya sea que nuestra formación sea 4-2-3-1, 4-3-3 o 4-4-2, puedo jugar en todas las posiciones en la parte delantera del terreno de juego. Estoy cómodo en todas las posiciones. No creo que sea una razón. La clave está en mí".

La pandemia del coronavirus ha afectado duramente a España y, en marzo del año pasado, Wu Lei y su familia se contagiaron. Al recordar los días de infección y aislamiento, recuerda que fue un periodo "realmente muy difícil".

Durante un tiempo, incluso quiso poner fin a su carrera en el extranjero y regresar a China. "Para ser honesto, tuve esta idea: debería volver a China. Pero en ese momento, con la compañía de mi familia y tantos fans que se preocupan por mí, nuestra familia finalmente lo logró superar", afirmó.

"Siempre he dicho que los aficionados son nuestra mayor motivación. Ahora que ningún aficionado puede entrar al estadio, todo el ambiente es bastante diferente al de antes. Esto también tiene un mayor impacto en nosotros", aseguró.

El futbolista espera con ansia la pronta desaparición de la pandemia: "Espero que los aficionados puedan animarnos en el campo y compartir con nosotros la alegría de la victoria".

A pesar de todos los contratiempos del año pasado, Wu Lei siempre ha creído que su decisión de quedarse en España el verano pasado fue acertada.

"A mi edad, adaptarme al fútbol europeo y poder quedarme aquí, me hace sentir que no debo arrepentirme de la decisión. También hay razones familiares. Mi familia también está contenta aquí. Por lo tanto, siempre he sido muy firme en mi decisión", explicó.